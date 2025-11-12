Ngược diễn biến thế giới, giá vàng nhẫn và SJC cùng giảm 500.000 đồng mỗi lượng

Giá vàng nhẫn và SJC tại các doanh nghiệp trong nước bất ngờ đi xuống vào cuối giờ chiều 12/11.

Tại thời điểm 16 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 149,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC niêm yết từ 148,5-151,5 triệu đồng/lượng, cùng giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm 500.000 đồng mỗi lượng, trong đó Công ty Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch từ 148,8-151,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra) còn Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn quanh mức 148,2-151,2 triệu đồng/lượng.

Trong chiều nay, chênh lệch giá mua/giá bán vàng SJC tại các doanh nghiệp vẫn giữ ở mức cao, dao động từ 2-3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.129 USD/ounce, tăng thêm 8 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 131,3 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng./.

Giá vàng giảm nhẹ do hoạt động chốt lời và đồng USD phục hồi Trong buổi chiều phiên giao dịch 12/11, giá vàng giao ngay giảm 0,2%, xuống 4.116,65 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/10 trong phiên 11/11.