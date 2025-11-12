Giá vàng giảm nhẹ do hoạt động chốt lời và đồng USD phục hồi

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 12/11 tại thị trường châu Á, chịu áp lực từ đà phục hồi của đồng USD và hoạt động chốt lời sau khi kim loại quý này tăng lên mức cao nhất gần ba tuần vào phiên trước đó, nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục hạ lãi suất.

Chiều phiên này, giá vàng giao ngay giảm 0,2%, xuống 4.116,65 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/10 trong phiên 11/11. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng nhẹ 0,1%, lên 4.121,70 USD/ounce.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng của KCM Trade, cho biết: “Đồng USD suy yếu thời gian qua đã hỗ trợ giá vàng và bạc, giúp cả hai kim loại ghi nhận đà tăng trong tuần này.”

Theo ông, dường như “trật tự quen thuộc đã trở lại” với vàng, khi giá kim loại quý này đã phục hồi lên trên mốc 4.100 USD/ounce và có thể tiếp tục đi lên nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ ủng hộ khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ thêm nữa.

Cùng ngày, chỉ số USD tăng 0,1% so với các đồng tiền chủ chốt khác, hướng tới việc chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Thị trường cũng được thúc đẩy bởi diễn biến chính trị tại Mỹ, khi Thượng viện nước này đã thông qua thỏa thuận khôi phục ngân sách liên bang, chấm dứt đợt đóng cửa Chính phủ dài kỷ lục khiến hàng triệu người bị gián đoạn trợ cấp thực phẩm, hàng trăm nghìn công chức không được trả lương, hoạt động hàng không hỗn loạn và việc công bố dữ liệu kinh tế bị trì hoãn.

Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua kế hoạch này để chính thức kết thúc tình trạng tê liệt của bộ máy liên bang.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới đầu tư hiện đang đặt cược khoảng 68% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuộc họp tháng tới, tăng so với tỷ lệ tương ứng 64% trong phiên trước.

Vàng - tài sản không có lãi suất - thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp và giai đoạn bất ổn kinh tế.

Thống đốc Fed Stephen Miran hôm 10/11 cho rằng mức cắt giảm 0,50 điểm phần trăm trong tháng 12 là “phù hợp,” khi lạm phát tiếp tục hạ nhiệt còn tỷ lệ thất nghiệp lại có xu hướng tăng.

Quỹ đầu tư SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - cho biết lượng vàng nắm giữ của họ tăng 0,41%, lên 1.046,36 tấn trong ngày 11/11, so với 1.042,06 tấn của ngày trước đó.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,5% lên 51,46 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm 0,3% còn 1.580 USD/ounce và giá palladium giảm 0,7% xuống 1.434,25 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào chiều phiên 12/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 149,5-151,52 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

