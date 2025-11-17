Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng trong nước đi ngang, giao dịch quanh mức 151 triệu đồng

Giá vàng trong nước không biến động theo giá vàng thế giới, tỷ giá USD liên tục đi xuống, tạo sự cân bằng trên thị trường vàng hôm nay.

Hạnh Dung
Sau khi giảm mạnh ở phiên cuối tuần trước, sáng nay (17/11) giá vàng miếng trong nước không có biến động, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đi xuống.

Tại thời điểm 9 giờ 30, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 149-151 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC niêm yết từ 148-151 triệu đồng/lượng, cùng đi ngang so với chốt phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý đang giao dịch quanh mức 147,5-150,5 triệu đồng/lượng, cũng không có biến động.

Trong khi đó giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu lại tăng 200.000 đồng/lượng, hiện giao dịch từ 148-151 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.093 USD/ounce, giảm 5 USD so với cùng kỳ phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 130,1 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.120 đồng/USD, giảm 2 đồng so với ngày 14/11. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh cùng chiều khi giảm thêm 2 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.126-26.376 đồng/USD. Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.145-26.376 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.156-26.376 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.140-26.376 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

(Vietnam+)
