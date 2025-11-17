Giá vàng trong nước đi ngang, giao dịch quanh mức 151 triệu đồng.

Sau khi giảm mạnh ở phiên cuối tuần trước, sáng nay (17/11) giá vàng miếng trong nước không có biến động, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đi xuống.

Tại thời điểm 9 giờ 30, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 149-151 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC niêm yết từ 148-151 triệu đồng/lượng, cùng đi ngang so với chốt phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý đang giao dịch quanh mức 147,5-150,5 triệu đồng/lượng, cũng không có biến động.

Trong khi đó giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu lại tăng 200.000 đồng/lượng, hiện giao dịch từ 148-151 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.093 USD/ounce, giảm 5 USD so với cùng kỳ phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 130,1 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.120 đồng/USD, giảm 2 đồng so với ngày 14/11. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh cùng chiều khi giảm thêm 2 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.126-26.376 đồng/USD. Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.145-26.376 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.156-26.376 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.140-26.376 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Giá vàng thế giới ghi nhận tuần tăng giá đầu tiên trong tháng qua Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên 15/11 với mức giảm 2,4%, còn 4.094,20 USD/ounce nhưng tính chung cả tuần, kim loại quý này vẫn tăng 2,3%, nhờ đà tăng mạnh vào đầu tuần.