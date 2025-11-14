Chỉ số đồng USD giảm tuần thứ hai liên tiếp, vàng được đà đi lên

Giá vàng châu Á phục hồi trong phiên giao dịch chiều 14/11 do đà suy yếu của đồng USD trong bối cảnh giới đầu tư chờ thêm dữ liệu kinh tế Mỹ, để đánh giá khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2025.

Vào đầu giờ chiều nay, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 4.183,31 USD/ounce. Tính đến thời điểm này của tuần, kim loại quý này đã tăng khoảng 4,6% so với tuần trước. Trong khi, vàng kỳ hạn giao tháng 12/2025 tăng 0,2% lên 4.185,9 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD giảm tuần thứ hai liên tiếp, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Theo ông Brian Lan, Giám đốc GoldSilver Central, vàng đang có một tuần giao dịch tích cực chủ yếu nhờ đồng USD suy yếu và dòng tiền đầu cơ kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng việc Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, cùng những lo ngại về tăng trưởng chậm lại và áp lực lạm phát, đã khiến kỳ vọng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất mạnh tay dịu bớt, kéo giá vàng điều chỉnh nhẹ.

Trong bối cảnh lo ngại về lạm phát và thị trường lao động Mỹ phần nào được xoa dịu khi dữ liệu mới nhất cho thấy hai yếu tố này vẫn tương đối ổn định, sau hai đợt Fed cắt giảm lãi suất trong năm, nhiều quan chức Fed tiếp tục phát tín hiệu thận trọng về việc nới lỏng chính sách.

Tại cuộc họp tháng 10/2025, Fed đã hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Tuy nhiên, Chủ tịch Jerome Powell cho biết việc thiếu dữ liệu kinh tế đủ mạnh khiến khả năng tiếp tục giảm lãi suất trong tháng cuối năm trở nên thấp hơn.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện tin rằng 51% khả năng Fed sẽ tiếp tục hạ 0,25 điểm phần trăm lãi suất trong cuộc họp tháng tới - giảm từ mức 64% của lần khảo sát trước.

Chính phủ Mỹ đã mở cửa trở lại sau 43 ngày đóng cửa kỷ lục, sự kiện khiến giới đầu tư lo ngại và làm gián đoạn báo cáo dữ liệu kinh tế trong hơn một tháng qua.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1% lên 52,82 USD/ounce, hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 9/2024 với mức tăng 9,3%. Giá bạch kim tăng 0,4% lên 1.586,8 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 0,2%, đạt 1.429,8 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng ở mức 151,70-153,70 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

