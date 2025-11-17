Thị trường vàng chờ dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần

Giá vàng tại châu Á biến động nhẹ trong phiên sáng 17/11, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ trong tuần này, để có thêm manh mối về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (Fed).

Vào lúc 9 giờ 56 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 4.083,92 USD/ounce, còn giá vàng giao tháng 12 giảm nhẹ 0,2% xuống 4.085,30 USD/ounce.

Ông Tim Waterer, Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường tại KCM Trade, cho biết áp lực bán đối với vàng trong phiên trước hơi quá mức, và đó là lý do giá kim loại quý này đang phục hồi nhẹ trong phiên này. Tuy nhiên, ông cho biết thêm, khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng tới giảm xuống đang cản trở đà tăng của vàng. Kim loại quý không sinh lãi này thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và ngược lại.

Thị trường đang chờ đợi các số liệu kinh tế của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này, trong đó có báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tháng 9, để tìm kiếm manh mối về thể trạng của nền kinh tế lớn nhất thế giới.



Các nhà giao dịch hiện đang đặt cược vào khả năng 46% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới, giảm so với mức 50% trong tuần trước.

Ngày càng có nhiều nhà hoạch định chính sách của Fed phát tín hiệu do dự về việc nới lỏng hơn nữa, với lý do lo ngại về lạm phát và các dấu hiệu tương đối ổn định trên thị trường lao động sau hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Trong khi đó, đồng USD vẫn giữ vững vị thế so với các đồng tiền chủ chốt khác, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

SPDR Gold Trust, quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được bảo chứng bằng vàng lớn nhất thế giới, cho biết lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã giảm 0,47% trong phiên trước, cho thấy nhu cầu đầu tư vào vàng đang hạ nhiệt.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,8% lên 50,96 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 0,7% lên 1.552,36 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua./.

