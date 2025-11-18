Giá vàng trong nước giảm mạnh, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng 12 đồng

Sau khi đi ngang ở phiên trước, sáng nay (18/11) giá vàng miếng trong nước đảo chiều giảm mạnh, trong khi đó tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tăng mạnh tới 12 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 30, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 147,8-149,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC niêm yết từ 146,8-149,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng so với chốt phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý đang giao dịch quanh mức 146,8-149,8 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1,2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 1 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch từ 146,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.030 USD/ounce, giảm 63 USD so với cùng kỳ phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 128,2 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.132 đồng/USD, tăng 12 đồng so với ngày 17/11. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh cùng chiều khi tăng thêm 12 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank và VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.138-26.388 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.168-26.388 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.140-26.388 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Thị trường vàng chờ dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần Giá vàng biến động nhẹ khi thị trường chờ đợi dữ liệu kinh tế Mỹ, ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Fed và xu hướng giá vàng trong thời gian tới.