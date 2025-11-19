Tâm lý tránh rủi ro tạo lực đẩy cho giá vàng châu Á

Giá vàng tăng trong phiên 19/11 tại châu Á, do tâm lý tránh rủi ro đã thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý này, trong khi các nhà đầu tư chờ biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ liên bang (Fed) và báo cáo việc làm bị trì hoãn của Mỹ để có thể dự đoán về lộ trình lãi suất của Fed.

Giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 4.089,59 USD/ounce vào lúc 13 giờ 33 (theo giờ Việt Nam). Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2025 của Mỹ tăng 0,6% lên 4.090,3 USD/ounce.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ biên bản cuộc họp mới nhất của Fed, sẽ được công bố vào cuối ngày, cũng như báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9/2025, dự kiến công bố vào ngày 20/11 sau khi bị trì hoãn do tình trạng đóng cửa chính phủ gần đây.

Các nhà kinh tế tham gia cuộc khảo sát của Reuters nhận định báo cáo việc làm sắp được công bố sẽ cho thấy các nhà tuyển dụng đã tạo thêm 50.000 việc làm trong tháng 9/2025.

Theo dữ liệu công bố ngày 18/11, số người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp ở mức cao nhất trong hai tháng vào giữa tháng 10/2025.

Chuyên gia phân tích thị trường trưởng của công ty môi giới KCM Trade, Tim Waterer, cho rằng đà tăng của giá vàng đã phần nào gặp trở ngại khi đồng USD mạnh hơn và những nghi ngờ về thời điểm Fed có thể cắt giảm lãi suất tiếp theo. Tuy nhiên, tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường đã giúp vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư.

Trong tháng trước, Fed đã hạ lãi suất 25 điểm cơ bản, nhưng Chủ tịch Jerome Powell đã tỏ ra thận trọng về một đợt cắt giảm lãi suất khác trong năm nay, một phần do thiếu dữ liệu.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện dự đoán có gần 49% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 9-10/12 tới. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và trong thời kỳ kinh tế bất ổn.

Tại Việt Nam, chiều 19/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 149-151 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

