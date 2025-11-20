Giá vàng trong nước đi ngang, giao dịch quanh mức 151 triệu đồng mỗi lượng

Sau khi tăng mạnh ở phiên trước, sáng nay (20/11) giá vàng miếng trong nước không có biến động trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 149-151 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC niêm yết từ 148-151 triệu đồng/lượng, không có biến động so với chốt phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng đi ngang, hiện giao dịch từ 148-151 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý đang giao dịch quanh mức 147,5-150,5 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.058 USD/ounce, giảm 2 USD so với cùng kỳ phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 129 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.130 đồng/USD, giảm 2 đồng so với ngày 19/11. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh giảm 2 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank và VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.136-26.386 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.166-26.386 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.160-26.386 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Giá vàng thu hẹp đà tăng sau khi Fed công bố biên bản cuộc họp tháng 10 Sau khi biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được công bố, giá vàng thế giới đã thu hẹp đà tăng trong phiên 19/11.