Giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng mỗi lượng phiên chiều nay

Sau khi đi ngang ở phiên sáng, tại phiên chiều nay (21/11) hai thương hiệu vàng trong nước giảm từ 300.000-800.000 đồng mỗi lượng, hiện đang giao dịch ở mức gần 150 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 16 giờ, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 147,8-149,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC niêm yết từ 146,8-149,8 triệu đồng/lượng, cùng giảm 500.000 đồng so với phiên sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 800.000 đồng mỗi lượng, hiện giao dịch từ 147-150 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý đang giao dịch quanh mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng, cũng giảm thêm 300.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.041 USD/ounce, giảm 34 USD so với cùng kỳ phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 128,9 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng gần 21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 20/11, khi các số liệu việc làm tăng trưởng mạnh hơn dự đoán đã làm giảm khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới.

Phiên này, đồng USD tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác, khiến vàng - vốn được định giá bằng “đồng bạc xanh” - trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác./.

Giá vàng trong nước không có biến động, tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng Giá vàng trong nước không biến động sáng 21/11 trong khi tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng, thị trường vàng quốc tế tăng nhẹ, ổn định giá vàng trong nước.