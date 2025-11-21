Giá vàng trong nước không có biến động, tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng

Mở cửa phiên sáng nay (21/11) giá vàng miếng trong nước không có biến động trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tăng 6 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 148,3-150,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC niêm yết từ 147,3-150,3 triệu đồng/lượng, giữ ổn định so với chốt phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng đi ngang, hiện giao dịch từ 147,8-150,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý đang giao dịch quanh mức 146,8-149,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.075 USD/ounce, tăng 17 USD so với cùng kỳ phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 129,6 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 20,7 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.136 đồng/USD, tăng 6 đồng so với ngày 20/11. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng 6 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank và VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 26.142-26.392 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.172-26.392 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.160-26.392 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

