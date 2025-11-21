Giá vàng đi xuống sau dữ liệu việc làm tích cực của Mỹ

Giá vàng thế giới đã sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 20/11, khi các số liệu việc làm tăng trưởng mạnh hơn dự đoán đã làm giảm khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới.

Vào lúc 1 giờ 45 phút sáng ngày 21/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống còn 4.058,29 USD/ounce, còn giá vàng giao tháng 12 chốt phiên với mức giảm 0,6%, xuống còn 4.060 USD/ounce.

Phiên này, đồng USD tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác, khiến vàng - vốn được định giá bằng “đồng bạc xanh” - trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp trong tháng 9 đã tăng thêm 119.000 việc làm, cao hơn gấp đôi so với mức dự báo tăng 50.000 việc làm trước đó.

Theo ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia cao cấp về kim loại tại công ty kinh doanh kim loại quý Zaner Metals, dữ liệu này về cơ bản đã xác nhận những nội dung mà Fed đã thảo luận trong tháng 10 về một thị trường việc làm đang chậm lại nhưng vẫn ổn định.

Vì thế, ông Grant nhận định khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hiện ngày càng trở nên khó xảy ra và điều này đang gây áp lực lên giá vàng.

Hiện tại, các nhà giao dịch dự báo xác suất cắt giảm lãi suất của Fed trong tháng tới chỉ còn ở mức gần 40%. Vàng, vốn là tài sản không sinh lãi, thường có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và ngược lại.

Giá vàng đã tăng 55% kể từ đầu năm 2025 đến nay và có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 4.381,22 USD/ounce vào ngày 20/10.

Mặc dù thị trường có sự điều chỉnh gần đây, ngân hàng UBS vẫn nâng mức giá mục tiêu của vàng vào giữa năm 2026 thêm 300 USD, lên mức 4.500 USD/ounce. Động thái này dựa trên kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất của Mỹ, những rủi ro địa chính trị dai dẳng, cùng với nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và những quỹ hoán đổi danh mục (ETF).

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,7% xuống 50,47 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 2,3% xuống 1.510,70 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 21/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 148,30-150,32 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

