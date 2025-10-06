Tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 9 tháng đạt 7,07%

Trong bối cảnh gia tăng thách thức về thuế quan và thương mại toàn cầu, 9 tháng từ đầu năm 2025 kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, quý sau cao hơn quý trước.

Đây là nền tảng quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh tiến gần hơn với mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 8,5% đã đề ra.

Theo Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) quý 3 năm 2025 tăng 8,11% so với cùng kỳ, cao hơn 0,87 điểm phần trăm so với quý trước.

Kết quả tích cực này phản ánh hiệu quả điều hành kinh tế và quyết tâm vận hành siêu đô thị với quy mô kinh tế chiếm khoảng 1/4 cả nước. Trong cơ cấu GRDP quý 3, khu vực công nghiệp và xây dựng phục hồi mạnh với mức tăng 7,74%; khu vực dịch vụ tăng 8,58%, chậm lại so với giai đoạn cao điểm quý 2 nhưng vẫn giữ vai trò trụ cột; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,14%.

Tăng trưởng quý 3 tích cực đã góp phần đưa GRDP 9 tháng năm 2025 tăng 7,07% so với cùng kỳ, cao hơn 0,51 điểm phần trăm so với mức tăng 6 tháng đầu năm. Cơ cấu tăng trưởng tiếp tục cho thấy dịch vụ vẫn là trụ cột chính của kinh tế Thành phố.

Trong tổng mức tăng GRDP 7,07% của 9 tháng, khu vực dịch vụ tăng mạnh 8,59%, đóng góp hơn 61% vào tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 5,35%, đóng góp khoảng 28,1%, trong khi khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,88% dù quy mô nhỏ.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, dịch vụ chiếm 51,6% GRDP, công nghiệp - xây dựng chiếm 35,6%, nông nghiệp chỉ còn 1,7%. Tỷ trọng dịch vụ tăng đều qua các năm, phù hợp với định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ - tài chính lớn của khu vực.

Trong bức tranh chung, khu vực công nghiệp có sự phục hồi rõ rệt sau giai đoạn tăng trưởng chậm vào đầu năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 6,9% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, ngành chế biến - chế tạo tăng mạnh 10,5%, tiếp tục là động lực chủ đạo của tăng trưởng công nghiệp. Cụ thể, bốn ngành công nghiệp trọng điểm tăng 11,6% so với cùng kỳ, trong đó cơ khí tăng gần 18%, hóa dược tăng 13%, lương thực - thực phẩm tăng 8% và điện tử tăng 6,2%.

Đây là những ngành có tỷ trọng lớn, gắn với thị trường xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng nội địa, cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước biến động bên ngoài.

Ở nhóm ngành truyền thống, chỉ số sản xuất cũng tăng 11,3%. Ngành dệt và may mặc tăng trưởng mạnh lần lượt 10% và 18,3%, phản ánh đà phục hồi đơn hàng xuất khẩu và nhu cầu trong nước.

Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng cao như bê tông tươi (53,1%), gỗ dán (42,8%), máy thu hình (29,8%)… tạo tín hiệu tích cực cho chuỗi cung ứng nội địa.

Chỉ số tiêu thụ ngành chế biến – chế tạo tăng gần 10%, cao hơn tốc độ tăng sản xuất, cho thấy hàng hóa lưu thông tốt hơn. Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá sản xuất quý 3 thuận lợi hơn đạt 33%, trong khi 42,2% dự báo quý IV sẽ khởi sắc hơn nữa. Đây là điểm đáng chú ý, phản ánh tâm lý lạc quan của khu vực sản xuất trước giai đoạn cuối năm, vốn là mùa cao điểm.

Dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng cao, với mức tăng 8,59% trong 9 tháng; nhiều ngành ghi nhận mức tăng hai con số: lưu trú - ăn uống tăng 11,73%, vận tải - kho bãi tăng 11,01%, thương mại bán buôn - bán lẻ tăng 7,56%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt khoảng 1,404 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ.

Đây là con số ấn tượng, phản ánh sức mua nội địa đang dần trở lại mức tăng trưởng cao nhờ các chương trình khuyến mãi, lễ hội và hoạt động kích cầu tiêu dùng được tổ chức thường xuyên trong quý 3.

Lĩnh vực đầu tư cũng ghi nhận nhiều điểm sáng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố 9 tháng ước đạt 465.048 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ; trong đó, vốn nhà nước tăng 43,5%, vốn đầu tư nước ngoài tăng 16,1%.

Vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước đạt 87.793 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ và đạt gần 58% kế hoạch năm. Đây là mức tăng mạnh, phản ánh quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, coi đầu tư công là động lực dẫn dắt tăng trưởng trong bối cảnh đầu tư tư nhân còn thận trọng.

Về thu ngân sách, 9 tháng từ đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 570.556 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ và bằng 81,8% dự toán năm. Thu nội địa tăng mạnh 22,8%, đạt 405.336 tỷ đồng, chiếm hơn 70% tổng thu.

Các khoản thu chủ lực đều tăng khá, đặc biệt là thu thuế thu nhập cá nhân tăng hơn 20%, thu nhà đất tăng gấp 3,6 lần nhờ sự sôi động của thị trường bất động sản. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng tăng 6,4%, đạt gần 130.000 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đối diện với một số thách thức. Tăng trưởng toàn cầu có dấu hiệu chậm lại trong quý cuối năm, ảnh hưởng đến đơn hàng xuất khẩu của một số ngành công nghiệp. Một số lĩnh vực dịch vụ như bất động sản, thương mại vẫn chịu áp lực từ giá cả và lãi suất.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dù tăng nhưng chưa đạt kỳ vọng so với kế hoạch cả năm. Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới giảm 11% và vốn đăng ký giảm tới 31,7%, phản ánh tâm lý thận trọng của khu vực tư nhân.

Để giữ vững đà tăng trưởng và hoàn thành mục tiêu năm 2025, ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất, thành phố cần tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm như hoàn thiện công tác quy hoạch, định hướng rõ các vùng chiến lược và trụ cột phát triển kinh tế, tối ưu hóa sử dụng nguồn lực, phát huy lợi thế so sánh của từng khu vực, đồng thời tăng cường liên kết vùng nhằm bảo đảm phát triển cân đối, bền vững và lan tỏa hiệu quả.

Thành phố đẩy mạnh đầu tư công, tập trung giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm; coi đây là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng quý 4. Thành phố cần kịp thời rà soát, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong quá trình triển khai; tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Song song đó, thành phố thúc đẩy tiêu dùng nội địa thông qua các chương trình kích cầu, phát triển mạnh thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngành công nghiệp tiếp tục được cơ cấu theo hướng hiện đại, bền vững và giá trị gia tăng cao.

Với lợi thế mở rộng địa giới hành chính, thành phố sẽ ban hành chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa trong sản xuất.

Thành phố cũng tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là về vốn, thị trường và thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại doanh nghiệp, triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ tín dụng ưu đãi, đẩy nhanh cải cách thủ tục, tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi hơn./.

