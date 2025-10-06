Thị trường vốn tăng trưởng ổn định với thanh khoản cải thiện rõ rệt

Ngày 6/10, Cục Thống kê đã công bố "bức tranh" toàn cảnh về tình hình kinh tế-xã hội, trong đó nổi bật là hoạt động từ thị trường vốn.

Cụ thể, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay được duy trì ổn định, tỷ giá được điều hành chủ động và linh hoạt, góp phần củng cố kinh tế vĩ mô. Đặc biệt, thị trường bảo hiểm ghi nhận tăng trưởng và thị trường chứng khoán hoạt động sôi động, thanh khoản cải thiện rõ rệt, thu hút dòng vốn mới.

Tính đến ngày 25/9, tổng phương tiện thanh toán của nền kinh tế đã tăng 10,61% so với cuối năm 2024 (cao hơn nhiều so với mức tăng 4,55% cùng thời điểm năm trước). Huy động vốn của các tổ chức tín dụng cũng tăng 9,74%, trong khi tăng trưởng tín dụng đạt 13% (mức tăng mạnh so với 8,09% của cùng kỳ năm trước).

Theo Cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì các mức lãi suất điều hành trong suốt 9 tháng của năm đồng thời đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế. Tại thời điểm tháng Tám, lãi suất tiền gửi bình quân bằng VND của các ngân hàng thương mại dao động từ 0,2%/năm (không kỳ hạn) đến 6,8%-7,3%/năm (kỳ hạn trên 24 tháng). Lãi suất cho vay bình quân đối với các khoản vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 6,5%-8,8%/năm. Đáng chú ý, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân đối với lĩnh vực ưu tiên chỉ khoảng 3,9%/năm, thấp hơn mức trần quy định (4%/năm).

Về tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường. Đến ngày 30/9/2025, tỷ giá trung tâm ở mức 25.187 VND/USD, tăng 3,5% so với cuối năm 2024. Tỷ giá niêm yết tại các NHTM cũng tăng tương ứng, phản ánh sự chủ động trong quản lý vĩ mô.

Bên cạnh đó, tín dụng chính sách xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Đến ngày 30/9, tổng số vốn giải ngân các chương trình đạt 105,5 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ hơn 1,66 triệu lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 398,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm 2024, với hơn 6,73 triệu hộ đang còn dư nợ.

Bên cạnh đó, thị trường bảo hiểm duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tổng doanh thu phí bảo hiểm quý 3 ước đạt 56,9 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Tính chung chín tháng, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 171,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7%. Trong đó, bảo hiểm phi nhân thọ tăng 10,1% (đạt 64,4 nghìn tỷ đồng), bảo hiểm nhân thọ tăng 0,3% (đạt 107,3 nghìn tỷ đồng). Chi trả quyền lợi bảo hiểm tăng 5,1% và tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế đạt 922,4 nghìn tỷ đồng, tăng 12,3%.

Điểm sáng nhất là thị trường chứng khoán với hoạt động sôi động và thanh khoản cải thiện rõ rệt. Tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán chín tháng đạt 394,3 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2024. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư đạt 10,75 triệu tài khoản tính đến cuối tháng Tám, tăng 15,7% so với cuối năm 2024.

Trên thị trường cổ phiếu, tính đến ngày 30/9, chỉ số VN-Index đạt 1.661,7 điểm, tăng ấn tượng 31,2% so với cuối năm 2024. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt hơn 9 triệu tỷ đồng, tăng 25,9%. Giá trị giao dịch bình quân chín tháng đạt 29,2 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng gần 40% so với bình quân năm 2024, cho thấy dòng tiền mạnh mẽ đổ vào thị trường.

Thị trường trái phiếu cũng ghi nhận giá trị giao dịch bình quân chín tháng đạt 14,6 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 18,6% so với bình quân năm 2024. Thị trường chứng khoán phái sinh cũng hoạt động tích cực với khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm chứng quyền có bảo đảm tăng 14,3% và giá trị giao dịch tăng tới 84,9% so với bình quân năm 2024./.

