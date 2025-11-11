Xã hội
Thời gian dự kiến xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục

Theo dự kiến, ngày 19/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, TikToker Quang Linh, Hằng Du Mục cùng hai đồng phạm liên quan đến "Kẹo Kera" 

Bản tin 60s ngày 11/11/2025 gồm những nội dung sau:

Thời gian dự kiến xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục.

Vì sao bão Phượng Hoàng đổi hướng bất thường?

Hàng loạt cá lồng bè chết sau bão, người dân trắng tay.

Làm rõ vụ ôtô bị bao vây, tài xế điều khiển xe "điên loạn" tại Nghệ An.

Cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị cuốn trôi sau bão Kalmaegi.

Campuchia nêu nguyên nhân binh sỹ Thái Lan bị thương.

Nội bộ Đảng Dân chủ bất đồng quanh thỏa thuận ngân sách mới của Mỹ.

Iran tuyên bố tăng mạnh năng lực tên lửa sau xung đột với Israel./.

