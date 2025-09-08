Hoa hậu Thùy Tiên đòi tăng lợi nhuận 'vì kẹo Kera đắt khách'.

Chiều 18/8, cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết sau 5 ngày 4 đêm tìm kiếm, vẫn chưa tìm thấy anh Nguyễn Quốc Mạnh (sinh năm 1992, trú tại Thành phố Hải Phòng), người mất tích ở rừng Cúc Phương.