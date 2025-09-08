Multimedia
Hoa hậu Thùy Tiên đòi tăng lợi nhuận 'vì kẹo Kera đắt khách'

Theo kết luận điều tra vụ án kẹo rau củ Kera, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 5 người về tội Lừa dối khách hàng, trong đó có Hoa hậu Hòa bình thế giới 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Bản tin 60s ngày 8/9/2025 gồm những nội dung sau:

Hé lộ bí mật khi phát hiện bộ xương người 13.000 năm tuổi tại Tràng An.

Cận cảnh “siêu trăng máu” hiếm có khiến người dân trắng đêm theo dõi.

Xác minh clip bác sỹ nha khoa bị tố hành hung khách hàng.

Cảnh báo rủi ro từ các nhóm VIP chứng khoán, tiền ảo.

Hy Lạp tung gói khuyến sinh 1,8 tỷ USD vì dân không chịu đẻ.

Hàn Quốc đưa lao động bị bắt tại Mỹ về nước.

Nga thay đổi chiến thuật trong cuộc tấn công Ukraine./.

#Bộ xương tràng an #thùy tiên kẹo kera #siêu trăng máu #nguyệt thực toàn phần #bác sĩ nha khoa hành hung #rủi ro từ vip tiền ảo #biểu tình phản đối trump #mỹ siết lao động nhập cư #chiến sự nga-ukraine

