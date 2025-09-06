Tổng thống Trump chọn khu nghỉ dưỡng của mình làm địa điểm tổ chức Hội nghị G20

Ngày 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2026 sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral ở Miami, bang Florida, Mỹ.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định Trump National Doral là “địa điểm đẹp nhất, thuận tiện nhất và có mọi điều kiện cần thiết.”

Khu nghỉ dưỡng gồm sân golf, khu spa, nhà hàng, bể bơi và khoảng 100.000m2 không gian tổ chức sự kiện, trong đó có Đại sảnh Donald J. Trump.

Theo ông Trump, một lợi thế khác là khách sạn ở Miami thường kín phòng vào tháng 12, trong khi Doral có thể bố trí riêng từng khu cho các phái đoàn.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh bản thân sẽ không thu lợi từ sự kiện. “Chúng tôi sẽ không kiếm tiền từ đó. Đây không phải là chuyện tiền bạc, tôi chỉ muốn hội nghị thành công,” ông nói.

Một quan chức Nhà Trắng cũng cho biết các đoàn tham dự sẽ được tính chi phí “theo giá gốc” cho dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng.

Việc chọn tài sản riêng của Tổng thống làm nơi tổ chức sự kiện quốc tế do ngân sách liên bang chi trả được dự báo sẽ làm dấy lên những tranh cãi về xung đột lợi ích, tương tự kế hoạch tổ chức G7 năm 2020 tại đây mà ông Trump từng phải hủy bỏ.

Về thành phần tham dự G20 sắp tới, Tổng thống Mỹ cho biết ông “sẵn sàng chào đón” Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, song thừa nhận chưa rõ họ có tham gia hay không. Nga và Trung Quốc đều là thành viên chính thức của G20, nhưng ông Trump gợi ý nếu tham dự, họ có thể tham gia với tư cách “quan sát viên.”

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ xác nhận sẽ không dự hội nghị G20 năm nay tại Nam Phi, với lý do liên quan đến các chính sách của Pretoria. Thay vào đó, Phó Tổng thống JD Vance sẽ đại diện Mỹ tham dự hội nghị này.

G20 là diễn đàn kinh tế hàng đầu thế giới, gồm 19 quốc gia, Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi, luân phiên đăng cai tổ chức hàng năm.

Thời điểm chính thức cho G20 năm 2026 tại Miami chưa được công bố, song theo các kế hoạch trước đây, hội nghị có thể diễn ra vào tháng 10./.

