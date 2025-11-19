Meta thắng kiện, bảo toàn "mỏ vàng" Instagram và WhatsApp

Một thẩm phán tòa án quận của Mỹ ngày 18/11 đã đưa ra phán quyết bác đơn kiện của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) trong vụ kiện chống độc quyền nhằm vào “gã khổng lồ” mạng xã hội Meta.

Trong phán quyết của mình, Thẩm phán James Boasberg cho biết FTC đã không chứng minh được rằng Meta mua lại Instagram và WhatsApp với mục đích loại bỏ các đối thủ cạnh tranh trên thị trường mạng xã hội.

Trước đó, FTC đã tìm cách buộc Meta phải thoái vốn khỏi cả Instagram và WhatsApp, dù chính ủy ban này từng phê chuẩn các thương vụ mua lại nói trên lần lượt vào năm 2012 và 2014.

Thẩm phán Boasberg nhận định rằng các luật sư của chính phủ đã lập luận chưa thuyết phục khi cho rằng Facebook, Instagram và Snapchat tạo nên cái gọi là thị trường mạng xã hội cá nhân.

Thay vào đó, thẩm phán chấp nhận lập luận của Meta rằng thậm chí nếu từng tồn tại một thị trường mạng xã hội riêng tư như vậy thì nay đã không còn nữa, và công ty hiện phải cạnh tranh với các đối thủ lớn như TikTok và YouTube của Google.

Trong văn bản phán quyết, ông Boasberg viết rằng trong bối cảnh các ứng dụng liên tục nổi lên rồi thoái trào, chạy theo các trào lưu nhất thời và bổ sung tính năng mới qua từng năm, có thể hiểu được vì sao FTC khó xác định ranh giới thị trường sản phẩm của Meta.

Thẩm phán nói thêm rằng mặc dù vậy, FTC vẫn khăng khăng cho rằng Meta chỉ cạnh tranh với những đối thủ cũ trong suốt thập kỷ qua, rằng công ty nắm giữ thế độc quyền trong nhóm nhỏ đó và duy trì vị thế này thông qua các vụ thâu tóm phản cạnh tranh.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng bất kể Meta có từng nắm giữ quyền lực độc quyền trong quá khứ hay không, FTC buộc phải chứng minh được rằng công ty vẫn đang nắm giữ quyền lực đó ở thời điểm hiện tại.

Với phán quyết này, Meta đã tránh được nguy cơ mất đi Instagram - một trong những nguồn thu quan trọng nhất giúp họ cạnh tranh tốt hơn với TikTok, đồng thời “ông lớn” này cũng không bị buộc phải chia tách khỏi WhatsApp, một trong những ứng dụng nhắn tin hàng đầu thế giới./.

Meta cắt giảm 600 việc làm trong bộ phận Trí tuệ Nhân tạo Đợt cắt giảm việc làm trên sẽ nhắm vào các nhóm liên quan đến các sản phẩm và cơ sở hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo, nhằm tăng hiệu quả hoạt động mà không ảnh hưởng đến các dự án tham vọng nhất của Meta.