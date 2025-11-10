Đội hình tối ưu của đội tuyển Việt Nam sau khi Xuân Son chính thức tái xuất

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức triệu tập trở lại tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Ngôi sao của Thép Xanh Nam Định hứa hẹn sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình hiện tại của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 không chỉ để bổ sung sức mạnh cho hàng công, mà còn là cách tạo động lực tinh thần cho toàn đội cũng như giúp cầu thủ thuộc biên chế Thép Xanh Nam Định sớm hòa nhập lại sau chấn thương dài hạn.

Khả năng hoạt động độc lập của Xuân Son sẽ còn trở nên đáng sợ hơn khi đá cặp cùng anh trên hàng công là Nguyễn Tiến Linh, chân sút đang ngày càng hoàn thiện hơn ở khả năng kết nối lối chơi và lùi sâu để làm bóng cho đồng đội./.