Vì sao Xuân Son được huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi gấp lên tuyển Việt Nam?

Huấn luyện viên Kim Sang-sik khiến dư luận bất ngờ khi triệu tập Nguyễn Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam dù tiền đạo này mới bình phục chấn thương. Đâu là lý do cho sự kỳ vọng cực lớn này?

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã bất ngờ điền tên Nguyễn Xuân Son vào danh sách 26 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Sự lựa chọn này khiến giới chuyên môn ngạc nhiên, bởi Xuân Son chưa hề ra sân chính thức trong gần 10 tháng qua.

Việc triệu tập một cầu thủ thiếu cảm giác bóng rõ rệt ẩn chứa rủi ro lớn cho cả đội tuyển Việt Nam lẫn bản thân tiền đạo nhập tịch này. Dù vậy, với những gì mà Xuân Son đã thể hiện trong màu áo đội tuyển ở lần đầu được triệu tập (thi đấu tại AFF Cup 2024), người hâm mộ vẫn có thể kỳ vọng vào sự hồi sinh mạnh mẽ từ tiền đạo sinh năm 1997./.