Tiền đạo Xuân Son đã bình phục hoàn toàn, sẵn sàng gặp đội tuyển Lào

Chiều 11/11, tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam sau gần 1 năm vắng mặt do chấn thương nhằm chuẩn bị cho trận gặp Lào thuộc lượt về vòng loại Asian Cup 2027.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam duy trì tập luyện tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ tới ngày 15/11 trước khi di chuyển sang Vientiane (Lào) và có ba ngày chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà ở vòng loại Asian Cup 2027./.

