Vừa khỏi chấn thương, Xuân Son sung mãn cỡ nào sau khi tái xuất tuyển Việt Nam?

Việc huấn luyện viên Kim Sang-sik sử dụng Xuân Son có thể là mạo hiểm, nhưng mặt khác, sự trở lại của Xuân Son không chỉ giúp anh sớm "hồi sinh", mà còn gia tăng sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam.

Việc huấn luyện viên Kim Sang-sik trao cơ hội cho Nguyễn Xuân Son có thể xem là nước cờ mạo hiểm, nhưng ở góc nhìn tích cực, sự trở lại này không chỉ giúp tiền đạo nhập tịch "đánh thức" bản năng săn bàn vốn có, mà còn nâng tầm sức mạnh cho tuyển Việt Nam, hướng tới một chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Lào.

Giới chuyên môn nhận định, "Những chiến binh Sao Vàng" gần như không chịu áp lực nào từ đối thủ kém hơn hẳn về trình độ. Ở trận lượt đi, Lào đã phải chịu thất thủ 0-5 ngay trên sân Gò Đậu. Với đẳng cấp vượt trội, Xuân Son không cần phải di chuyển hay tranh chấp quá nhiều, nhưng vẫn đủ khả năng tạo ra những mối đe dọa "chết người" cho hàng thủ đội bóng xứ Triệu Voi./.