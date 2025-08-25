Tùng Dương 'hóa' chiến sỹ Vệ quốc quân, hát ‘Viết tiếp câu chuyện hòa bình’

Khi ca sỹ Tùng Dương lần đầu tiên hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” trong concert quốc gia “Tổ quốc trong tim,” anh đã tạo nên một cơn “địa chấn” trong làng nhạc Việt bởi 50.000 khán giả đã cùng hòa giọng với ca sỹ.

Cảm xúc đặc biệt đó đã thôi thúc ca sỹ Tùng Dương trình làng MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình,” hòa chung vào không khí cả nước hướng về dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Xuất hiện với hình ảnh chiến sỹ Vệ quốc quân, Tùng Dương thể hiện ca khúc với giọng hát hào sảng, mạnh mẽ và đầy xúc động.

Đứng ở góc độ người sáng tác, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự trân trọng và biết ơn những ca sỹ đã thể hiện “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” - mỗi người đều mang lại cho bài hát một sắc thái riêng, có lượng khán giả yêu thích riêng.

Ca sỹ Tùng Dương và nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung gần đây đã có sự phối hợp ăn ý trong hai MV: "Tự hào là người Việt Nam" và "Viết tiếp câu chuyện hòa bình." (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Dù vậy, sau khi tận mắt chứng kiến và thưởng thức màn trình diễn của Tùng Dương tại concert quốc gia, anh công tâm đánh giá nam ca sỹ là người thể hiện đúng tinh thần bài hát này nhất, đúng với những gì mà anh mong muốn gửi gắm khi sáng tác.

Chia sẻ trong buổi ra mắt MV ngày 25/8, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung cho rằng đây là một bài hát vừa xúc động, vừa hào hùng, mạnh mẽ. Nếu thiếu đi một mặt nào đó cũng không được.

“Bản của Tùng Dương là đầy đủ nhất về cả phần lời lẫn trọn vẹn tinh thần của ca khúc, giống như là lời hiệu triệu bằng âm nhạc. Không dễ để có thể khiến 50.000 khán giả cùng cảm thấy rạo rực xúc động và muốn hát theo, chỉ có người nghệ sỹ với nguồn nội lực, năng lượng vô cùng mạnh mẽ kết hợp được cả kỹ thuật lẫn cảm xúc mới có thể làm nên điều đó,” nhạc sỹ bày tỏ.

Về phần Tùng Dương, divo nhạc Việt cho biết ca khúc đã chạm đến trái tim mình, khiến anh rất xúc động mỗi khi cất giọng hát.

“Tôi làm MV này xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước tha thiết. Ngoài phần thể hiện trên sân khấu thì một bài hát đặc biệt như vậy nên có một MV để kết nối hình ảnh, câu chuyện từ chiến tranh đến hòa bình,” Tùng Dương chia sẻ.

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” một lần nữa ghi nhận sự hợp tác ăn ý giữa nhạc sỹ phối khí Nguyễn Hữu Vượng và ca sỹ Tùng Dương.

Nhạc sỹ Nguyễn Hữu Vượng cho hay anh muốn ca khúc cần phải có sự căng tràn và cuồn cuộn khí thế trong bản phối, phần âm nhạc cần có sự hào hùng để đẩy cao tinh thần dân tộc, nhưng là tinh thần dân tộc của thời đại mới, âm nhạc cần mang màu sắc hiện đại.

Đảm nhận phần hình ảnh cho MV là đạo diễn trẻ Nguyễn Việt Dũng - người từng làm nên thành công cho MV “Việt Nam muôn màu” của Tùng Dương và nhóm Oplus năm 2024. MV có sự tham gia diễn xuất của diễn viên Lan Thy - “nàng thơ” Bích Diễm trong phim điện ảnh “Em và Trịnh.”

MV sẽ được phát hành trên YouTube của Tùng Dương vào 19h30 ngày 25/8./.

