Tùng Dương hát về lòng tự hào dân tộc bằng phong cách trẻ trung

Tối 14/8, ca sỹ Tùng Dương chính thức ra mắt video ca nhạc (MV) “Việt Nam-Tự hào tiếp bước tương lai,” sản phẩm hợp tác cùng nhạc sỹ “tỷ view” Nguyễn Văn Chung.

Với giai điệu EDM hiện đại kết hợp chất liệu giao hưởng, MV không chỉ tôn vinh vẻ đẹp đất nước mà còn đánh dấu một dấu mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật hơn hai thập kỷ của Tùng Dương. Sản phẩm là món quà tinh thần chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp nối niềm tự hào dân tộc.

Ca khúc do nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung sáng tác, được phối khí bởi nhạc sỹ trẻ Lê Phong với chất liệu Dance/EDM hiện đại kết hợp violin và dàn nhạc giao hưởng, tạo nên sắc thái vừa trẻ trung vừa trang trọng.

Hình ảnh MV được công bố trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 14/8. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung sáng tác ca khúc vào tháng 7/2025 – thời điểm đất nước bước vào giai đoạn cải cách toàn diện.

“Tôi cảm nhận rõ sự chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam và muốn viết một bài hát ghi dấu thời khắc đó. Đây là phần đóng góp nhỏ bé của một công dân, của một người nhạc sỹ – dùng âm nhạc để lan tỏa năng lượng tích cực,” Nguyễn Văn Chung trải lòng.

Bản audio ra mắt ngày 10/8 đã nhanh chóng leo lên vị trí Top 1 nhiều bảng xếp hạng và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Theo nam ca sỹ Tùng Dương, sau thành công của “Một vòng Việt Nam” và “Khát vọng tuổi trẻ,” anh nhận ra sức hút đặc biệt của các ca khúc ca ngợi quê hương. “Được hát về Tổ quốc là niềm tự hào và hạnh phúc. Những bài hát về đất nước mà trở thành hit triệu view như ‘Một vòng Việt Nam’ hay ‘Viết tiếp câu chuyện hòa bình’ là điều thiêng liêng vô cùng,” ca sỹ bày tỏ.

Với MV này, Tùng Dương và êkip muốn mang hình ảnh Việt Nam thời bình vươn vai mạnh mẽ đến gần hơn với cộng đồng. Anh cũng nhận được sự hỗ trợ của các giảng viên Đại học Hà Nội để chuyển ngữ ca khúc này sang tiếng Anh, Pháp, Nga, Nhật… để tới đây mang đi biểu diễn ở nước ngoài.

Êkip sản xuất MV của Tùng Dương. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

MV được đạo diễn Vũ Hồng Thắng thực hiện – người đứng sau nhiều sản phẩm triệu view của Đức Phúc, Hòa Minzy, Erik, Hoàng Thùy Linh…

Êkip ghi hình vào những ngày nắng gắt đầu tháng Tám tại Hà Nội. Đáng nhớ nhất là khoảnh khắc cả đoàn đứng tại Quảng trường Ba Đình trong lễ thượng cờ, lắng nghe Quốc ca vang lên, cảm xúc khi ấy thật sự rất tự hào và khó diễn tả thành lời.

“Tôi hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được tinh thần đoàn kết, niềm tin và sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước qua từng ánh mắt, nụ cười, từ gia đình nhỏ đến đại cảnh cộng đồng. Tôi tin tương lai Việt Nam sẽ rực rỡ hơn nếu mỗi người hôm nay bước tiếp bằng trách nhiệm, tình yêu thương và khát vọng phát triển,” đạo diễn Vũ Hồng Thắng chia sẻ.

Với MV “Việt Nam-Tự hào tiếp bước tương lai,” sự kết hợp của Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung đã tạo nên một bản tuyên ngôn âm nhạc: Tươi sáng, tự hào, và đầy khát vọng.

“Cống hiến hết mình vì nền nghệ thuật nước nhà, lan tỏa thông điệp và tinh thần tích cực là cách mà thế hệ nghệ sỹ chúng tôi báo đáp công ơn của cha ông xưa gây dựng và giữ nước, đã hy sinh anh dũng để có được hòa bình ngày hôm nay,” Tùng Dương chia sẻ./.

