Những bản tin đặc biệt mang tính lịch sử của TTXVN trong 80 năm đồng hành cùng dân tộc

Ngày 15/9/1945, 13 ngày sau ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ Đài phát sóng vô tuyến Bạch Mai (Hà Nội), Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX) nay là Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chính thức phát đi toàn thế giới và trong nước bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử cùng danh sách thành viên Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam mới bằng 3 thứ tiếng: Việt, Pháp và Anh.

Đây là bản tin đầu tiên của VNTTX, đánh dấu sự ra đời của cơ quan Thông tấn quốc gia.

Đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc, TTXVN phát đi những bản tin đặc biệt, gắn với những dấu mốc quan trọng như Tuyên ngôn Độc lập, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội nghị Geneva, Chiến thắng 30/4/1975...

Dưới đây là những dấu mốc đáng nhớ trong suốt quá trình hình thành và phát triển của TTXVN:

Năm 1945 - Bản tin về Tuyên ngôn Độc lập

Ngày 15/9/1945, Việt Nam Thông tấn xã - danh xưng do Bác Hồ chấp bút - phát đi toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập cùng với danh sách Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua những bản tin bằng 3 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp. Thời khắc thiêng liêng ấy đã trở thành Ngày truyền thống của VNTTX, nay là TTXVN. (Ảnh: TTXVN)

Năm 1946 - Bản tin về cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I

Ra đời bản tin đánh máy bằng tiếng Pháp do đồng chí Lê Chân phụ trách, với tin đầu tiên về cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (6/1/1946) và bản tin tiếng Anh do đồng chí Trần Văn Chương phụ trách (1/8/1946).

Năm 1954: Tin về chiến dịch Điện Biên Phủ, Hội nghị Geneva

Phóng viên VNTTX trực tiếp đưa tin về chiến dịch Điện Biên Phủ, Hội nghị Geneva, Giải phóng Thủ đô.

Năm 1972: Bản tin về Chiến dịch Điện Biên Phủ trên khôn g

Phóng viên VNTTX và TTXGP có mặt trên các mặt trận: Quảng Trị, Đắc Tô, Tân Cảnh, Đường 13. Nhiều đồng chí đã hy sinh trong khi cùng bộ đội truy kích địch.

Đặc biệt, trong 12 ngày đêm “Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không”, phóng viên VNTTX đã có mặt cùng các đơn vị chiến đấu để đưa tin và ảnh về quân dân ta đánh bại máy bay B.52 của Mỹ, bắt giặc lái, và tố cáo tội ác man rợ của chúng.

Năm 1973 - Tin về Hiệp định Paris

Bà Dương Thị Duyên, nữ nhà báo Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX) trong phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thể hiện trí tuệ, bản lĩnh của một chiến sỹ thông tin, góp phần vào thành công của Hội nghị Paris trên cả hai lĩnh vực đối ngoại nhà nước và đối ngoại nhân dân. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Phóng viên VNTTX có mặt tại Paris (Pháp) để thông tin về quá trình ký kết Hiệp định Paris kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Tiếp đó VNTTX cử phóng viên bên cạnh Phái đoàn quân sự của ta trong phái đoàn liên hợp quân sự 4 bên.

Năm 1975: Bản tin chiến thắng 30/4/1975

Phóng viên VNTTX và TTXGP dồn dập đưa tin về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, đặc biệt từ các mặt trận Đắk Lắk, Tây Nguyên, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.

Phóng viên VNTTX đã có mặt ở tất cả các mũi tiến công của quân và dân ta trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đặc biệt, phóng viên của VNTTX và TTXGP đã cùng với các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào giải phóng Sài Gòn, tiếp quản Dinh Độc Lập, đưa tin ảnh về sự đầu hàng vô điều kiện của chính quyền ngụy Sài Gòn.

Năm 1986: Bản tin về Đại hội Đảng lần thứ 6, khởi xướng công cuộc Đổi mới

Đại hội VI của Đảng đã hoạch định đường lối Đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để, thể hiện ở các vấn đề sau: Đại hội đã chấp nhận sản xuất hàng hóa, thừa nhận kinh tế thị trường; hình thành cơ chế quản lý hạch toán kinh tế xã hội chủ nghĩa; đổi mới chính sách xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng.

Đường lối Đổi mới đó là sự kết tinh trí tuệ của Đảng và toàn dân và cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Đảng trước lịch sử đất nước và dân tộc. Đường lối đổi mới của Đại hội cũng đánh dấu bước đổi mới trong nhận thức của Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị trước nhu cầu của thực tiễn. Đường lối do Đại hội đề ra thể hiện sự phát triển tư duy lý luận, khả năng tổng kết và tổ chức thực tiễn của Đảng mở ra thời kỳ mới của sự nghiệp cách mạng nước ta trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội VI đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa cách mạng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, tạo ra bước đột phá lớn và toàn diện, đem lại luồng sinh khí mới trong xã hội, làm xoay chuyển tình hình, đưa đất nước tiến lên./.

Bản tin chiến thắng đầu tiên phát đi từ Việt Nam Thông tấn xã “Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng. Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng. Cờ Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc phủ Tổng thống ngụy quyền."