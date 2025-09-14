TTXVN tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy

Sáng 14/9, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, TTXVN đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi lẵng hoa và Thư chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống TTXVN.

Đọc Diễn văn tại buổi Lễ, bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo TTXVN cho biết ngày 15/9/1945, từ Đài vô tuyến điện Bạch Mai, Việt Nam Thông tấn xã (nay là TTXVN) đã phát đi toàn thế giới Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa bằng 3 ngữ Việt, Anh, Pháp. Từ thời điểm đó, ngày 15/9 trở thành Ngày truyền thống của cơ quan thông tấn quốc gia./.