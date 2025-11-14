Quảng Ngãi: Khánh thành đường Quân-Dân vào 5 thôn bị cô lập

Sáng 14/11, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Linh phối hợp cùng Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 tổ chức Lễ bàn giao đường bêtông, cầu sắt dân sinh sau ảnh hưởng của cơn bão số 12 (bão Fengshen) cho nhân dân xã Ngọc Linh.

Tuyến đường giúp gần 450 hộ dân với hơn 1.700 nhân khẩu của 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng thuận tiện trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm; các em học sinh đến trường được an toàn.

Có đường mới để đi lại

Có mặt từ sáng sớm, hàng chục bà con nhân dân tại 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng ai nấy đều phấn khởi, vui mừng bởi từ nay, bà con đã có đường để đi lại, vận chuyển hàng hóa, lương thực, không phải “cõng” thực phẩm qua suối để đưa về làng. Còn với những em học sinh, từ nay các em sẽ không phải nghỉ học nữa mà được đến trường học cùng với các bạn.

Ông A Luân, thôn Ngọc Lâng vui vẻ nói: “Từ hôm nay, bà con nhân dân đã có đường mới để đi nên vui lắm. Đường rộng, chắc chắn, bà con có thể đi xe máy, chở hàng hóa phục vụ cho cuộc sống, không phải lội suối để về làng như những ngày trước kia nữa."

Còn em A Vưa, học sinh lớp 5, trú thôn Tu Răng cho biết những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa bão, đường đến lớp bị sạt lở khiến em không thể đến trường: “Hôm nay có đường rồi, em được đến lớp học, được gặp lại thầy cô giáo, các bạn, em rất vui. Em cảm ơn các chú bộ đội đã giúp đỡ cho chúng em có con đường mới để đi lại."

Các cán bộ, chiến sỹ đưa học sinh qua cầu. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh cho biết sau khi tuyến đường dẫn vào 5 thôn bị chia cắt hoàn toàn do lũ, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Trong những ngày bị cô lập, chính quyền địa phương đã cố gắng hỗ trợ lương thực, thực phẩm, song cũng gặp nhiều trở ngại do mưa lớn, nguy cơ sạt lở vẫn tiếp diễn.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt, thần tốc, tuyến đường dẫn vào 5 thôn bị cô lập đến nay đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng sớm hơn so với dự kiến, giúp bà con sớm có đường để đi lại, ổn định cuộc sống.

"Chúng tôi thật sự bất ngờ vì theo dự tính ban đầu, tuyến đường phải làm đến 25/11 mới bàn giao nhưng hiện nay đã hoàn thành. Đây không chỉ thể hiện sự quyết tâm triển khai thần tốc của các cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 10, mà còn thể hiện tình đoàn kết giữa quân và dân, chung sức đồng lòng mở đường, phá thế cô lập cho 5 thôn," ông A Phương nói.

Đặt tên đường Quân-Dân

Trước đó, rạng sáng 28/10, một vụ sạt lở núi nghiêm trọng đã cuốn con đường độc đạo dẫn từ trung tâm xã Ngọc Linh vào 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng, khiến toàn bộ người dân tại đây bị cô lập hoàn toàn.

Ngày 31/10, kiểm tra trực tiếp tại điểm sạt lở xã Ngọc Linh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương làm đường cho bà con nhân dân trong 5 thôn đi lại, vận chuyển nhu yếu phẩm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cho các em học sinh của 5 thôn được nghỉ học, tuyệt đối không để các em học sinh phải băng qua suối để đến trường.

Thượng tá Trần Bá Quyết, Phó Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 cho biết ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và cấp trên, Sư đoàn 10 đã triển khai ngay lực lượng đến xã Ngọc Linh để mở đường vào 5 thôn bị cô lập.

Đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá thuận lợi, khó khăn, xác định cụ thể khối lượng công việc. Từ đó, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn với tình hình thực tế, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực để mở đường.

Từ ngày 1/11 đến 13/11, có 206 cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 tham gia làm đường, với hơn 3.000 ngày công được triển khai, thực hiện.

Tuyến đường mới dẫn vào 5 thôn được hoàn thành có chiều dài 450m, rộng 2,5m, đổ bêtông dày 10cm. Riêng vị trí bắc qua suối, đơn vị đã lát đá, kè đá và đổ bê tông với khối lượng 350m3; đồng thời làm cầu sắt dài 14m, rộng 1,8m để bà con có thể chở nhu yếu phẩm qua lại an toàn. Toàn bộ kinh phí nguyên, vật liệu do Bộ Quốc phòng hỗ trợ.

Các cán bộ và nhân dân xã Ngọc Linh đi lại trên tuyến đường Quân-Dân. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Trong quá trình triển khai xây dựng, bà con nhân dân của 5 thôn bị chia cắt cũng bỏ ngày công, chung sức, đồng lòng cùng với các cán bộ, chiến sỹ để làm đường. Nhờ đó, tuyến đường cũng được hoàn thành sớm hơn so với thời gian dự kiến. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh đã quyết định đặt tên của tuyến đường này là “Đường Quân-Dân."

"Theo kế hoạch, xã Ngọc Linh sẽ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tháng 11 này. Thế nhưng, do tuyến đường vào 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng bị sạt lở nên chúng tôi huy động bà con cùng chung tay với các cán bộ, chiến sỹ để làm đường. Xã nhận thấy rằng, con đường được hình thành là nhờ sự đoàn kết giữa quân và dân, nên quyết định đặt tên con đường này là đường Quân-Dân, hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc," ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh nhấn mạnh.

“Đơn vị rất vui, vì xã đã đặt tên đường là đường Quân-Dân. Đây là sự kết hợp rất đặc biệt giữa quân với dân, cùng chung một ý chí để xây dựng con đường thắm đượm tình quân dân. Trong quá trình thi công, cả người dân, các cán bộ, chiến sỹ của đơn vị và lực lượng dân quân tự vệ đều cùng nhau vượt qua khó khăn, gian khổ, cùng một mong muốn sớm mở đường vào 5 thôn, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất như “cá với nước” giữa quân và dân," Thượng tá Khuất Xuân Trường, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 khẳng định./.

