Sạt lở “ăn” sâu, 80 hộ dân Quảng Ngãi sống trong nỗi lo biển cuốn nhà

Sóng lớn, triều cường dâng cao đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực bờ biển xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của 80 hộ dân thôn An Chuẩn và Kỳ Tân.

Qua thống kê, chiều dài sạt lở lên tới 1km, chiều rộng khoảng 40-50 mét. Đáng chú ý, sạt lở còn ăn sâu vào đất liền làm tuyến đường bêtông nối Khu dịch vụ Trùng Dương-Trạm Biên phòng Đức Lợi sụt lún, hở hàm ếch sâu; có đoạn đứt gãy, vỡ toác từng mảng lớn.

Ông Trần Hết, thôn An Chuẩn phản ánh, sạt lở diễn ra từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, sau cơn bão số 13 vừa qua, mức độ thiệt hại ngày càng nghiêm trọng hơn. Ở sát biển nên gia đình ông luôn nơm nớp nỗi lo nhà cửa bị sóng dữ cuốn phăng bất cứ lúc nào.

Ông Nguyễn Công Đức cho biết cả đời tích cóp, dành dụm mới xây được ngôi nhà. Thế nhưng, chưa kịp an cư đã phải “chạy bão.” Ông mong muốn Nhà nước sớm quan tâm đầu tư xây dựng tuyến kè kiên cố, để các hộ dân yên tâm, ổn định cuộc sống.

­Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Phụng Nguyễn Thanh Tuấn thông tin sạt lở đang diễn biến rất phức tạp. Trước tình hình trên, xã đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng thường xuyên túc trực hướng dẫn người và phương tiện qua lại đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, xã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục tạm thời như san gạt thông tuyến, gia cố bằng bao cát, đá…; đồng thời duy trì phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Xã cũng đã sẵn sàng phương án di dời toàn bộ 400 hộ dân ở 2 thôn An Chuẩn và Kỳ Tân đến nơi ở mới an toàn hơn nếu sạt lở tái diễn.

Cũng theo ông Tuấn, phạm vi bờ biển dài khoảng 2km đoạn qua xã Long Phụng có mật độ dân cư đông đúc. Khu vực này còn tập trung nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng.

Chính vì thế, về lâu dài, xã đề nghị cấp có thẩm quyền sớm bố trí nguồn kinh phí khoảng 200 tỷ đồng, khẩn cấp xây dựng tuyến kè biển kiên cố, ví như “bức bình phong” ngăn sạt lở./.

