Quảng Ngãi: Sạt lở “bủa vây” xã Sơn Tây Hạ, người dân gặp nhiều khó khăn

Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua khiến cho hạ tầng giao thông miền núi của tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Chỉ tính riêng xã Sơn Tây Hạ đã có trên 50 điểm sạt lở với hàng chục ngàn mét khối đất đá tràn xuống mặt đường.

Đến nay, hai tuyến giao thông “xương sống” ĐH83 và đường Sơn Tinh-Sơn Thượng nối từ trung tâm xã đến các xã lân cận mặt đường vẫn nhiều còn vị trí bị đứt gãy, lầy lội, khiến cho việc vận chuyển nông sản, hàng hoá thiết yếu của người dân bị ách tắc.

Trục “xương sống” đứt gãy

Tuyến đường ĐH83 trục “xương sống” chạy dọc phía Tây xã Sơn Tây Hạ có chiều dài 45 km nhưng có gần 30 vị trí xảy ra sạt lở do mưa, lũ kéo dài.

Nghiêm trọng nhất tại vị trí Km8+200 qua thôn Tà Vinh, mưa lớn khiến một phần đồi đất phía taluy dương đổ sụp xuống đường, làm đứt gãy, cuốn trôi hoàn toàn nền, mặt đường với chiều dài 40m, gây chia cắt giao thông.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Tây Hạ Nguyễn Thị Tình cho biết vị trí sạt lở trên (vào đêm 29/10) do mưa lớn. Có khoảng 20.000 m3 đất đá bị cuốn xuống taluy âm, tạo thành hố sâu hoắm.

Nước lũ khiến mặt đường Sơn Tinh-Sơn Thượng, xã Sơn Tây Hạ lầy lội, trơn trượt, tạo thành các rãnh sâu khiến người dân gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Phạm Cường/ TTXVN)

"Xã Sơn Tây Hạ được thành lập trên cơ sở sát nhập 3 xã Sơn Tinh, Sơn Màu, Sơn Lập. Tuyến ĐH83 là trục giao thông xương sống quan trọng kết nối từ trung tâm xã mới với các xã cũ. Hiện nay, tuyến đường đã bị đứt gãy khiến cho việc tiếp tế lương thực cho người dân đang gặp nhiều khó khăn. Với nguồn lực hạn chế địa phương cần tỉnh hỗ trợ khảo sát, khắc phục vị trí đứt gãy sớm khôi phục giao thông trên tuyến," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Tây Hạ Nguyễn Thị Tình cho biết.

Cũng trên tuyến ĐH83 đoạn Km5+500 qua thôn Hà Lên mưa lớn làm nền đường bị đứt gãy với chiều dài khoảng 20m. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, giăng dây khu vực xảy ra sạt lở.

Người dân muốn lưu thông qua khu vực bằng xe máy phải dắt bộ; nhiều diện tích cây keo, nông sản của bà con đã thu hoạch không thể đưa được đến các nhà máy đành bỏ lại dọc đường.

Do đứt gãy trên trục “xương sống” ĐH83, người dân xã Sơn Tây Hạ chỉ có thể đi theo tuyến đường Sơn Tinh-Sơn Thượng (hướng từ trung tâm xã Sơn Tây Hạ đi về xã Sơn Hà), tuy nhiên, tuyến đường này cũng đang xảy ra nhiều điểm sạt lở.

Đặc biệt, đoạn đường đất dài khoảng 3,5km trên tuyến, mưa lũ đã khiến mặt đường bị biến dạng, lầy lội, chỉ có thể đi bộ hoặc khiêng xe máy qua các đoạn đường đất sạt trượt.

Anh Đinh Ngọc Minh, Đội dân quân tự vệ Ban Chỉ huy quân sự xã Sơn Tây Hạ cho biết, anh được giao sử dụng xe máy vận chuyển xăng dầu từ xã Sơn Hà về trung tâm xã Sơn Tây Hạ. "Mỗi lần tôi chỉ chở theo được một thùng 30 lít, qua các đoạn đường lầy lội thường bị kẹt bánh xe, hỏng nhông xích, có đoạn không đi được do trơn trượt khiến cả xe và người ngã nhào. Tuy nhiên, mỗi ngày tôi cùng một số đồng chí trong đơn vị vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, đưa dầu về trung tâm xã để phòng mưa lớn các khu dân cư trong xã tiếp tục bị cô lập," anh Minh chia sẻ.

Nỗ lực mở đường tạm

Theo Ủy ban Nhân dân xã Sơn Tây Hạ việc khắc phục hàng chục điểm sạt lở trên địa bàn xã đang rất khó khăn do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Có nơi vừa mới khắc phục xong lại bị sạt lở trở lại.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Tây Hạ Nguyễn Thị Tình cho hay vị trí đứt gãy cuốn trôi 40 m nền đường trên tuyến ĐH83 rất nghiêm trọng phải chờ cơ quan chức năng đánh giá thực trạng và có phương án hỗ trợ xã khắc phục.

Tuyến đường ĐH83, đoạn Km8+200 qua thôn Tà Vinh, trục “xương sống” chạy dọc phía Tây xã Sơn Tây Hạ bị đứt gãy với chiều dài 40m, gây chia cắt giao thông. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Trước mắt, chính quyền địa phương đã kéo một dây cáp tại hai đầu vị trí bị đứt gãy mặt đường để người dân đưa hàng hóa thiết yếu, xăng dầu qua điểm sạt lở. Bên cạnh đó, xã cũng đã huy động lực lượng, phương tiện mở một con đường tạm “vắt” qua sườn núi với chiều dài hàng ngàn mét để người dân đi bộ tránh điểm sạt lở, đứt gãy.

Theo Chị Phạm Thị Trinh Nữ, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Sơn Tây Hạ: "Đường tạm phải vượt qua nhiều khu vực dốc cao, suối. Do mưa lớn đất đá trơn trượt nên việc lưu thông của người dân rất khó khăn. Chúng tôi đã huy động nhiều lực lượng mặt trận, đoàn thanh niên, phụ nữ sử dụng tre nứa đan thành tấm phủ lên bề mặt đường trơn trượt để người dân lưu thông qua các đoạn đường lầy lội".

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Mai Văn Hà thông tin Sở đã khảo sát, huy động phương tiện tiến hành san gạt bùn đất, đổ cấp phối hơn 3,5km tuyến đường đất Sơn Tinh-Sơn Thượng mở đường khẩn cấp cho người dân vận chuyển người ốm đau, hàng hóa thiết yếu.

Tuy nhiên, việc khắc phục sạt lở trên tuyến vẫn đang rất khó khăn. Do mưa lớn nước lũ dọc hai bên taluy như những dòng thác cuốn theo nhiều đất đá phủ kín mặt đường, bùn đất nhão nhoẹt; nhiều vị trí mới khắc phục xong lại bị sạt lở vùi lấp.

Mặt đường trên tuyến nhiều đoạn bị nước lũ khoét sâu tạo thành các ổ voi, rãnh sâu kéo dài khó khăn cho các phương tiện xe cơ giới tiếp cận khắc phục sạt lở.

"Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã huy động 12 xe tải chở đất đá, 5 xe ủi, cẩu san gạt đất đá, bồi lấp các vị trí xói lở trên đường nhưng đã gần một tuần qua chỉ mới thực hiện được 700m. Hiện còn gần 3.000 m đường vẫn chưa tiếp cận được do đường sạt lở, có nhiều hố sâu," Phó Giám đốc Sở Xây dựng Mai Văn Hà nêu rõ.

Không để người dân đói

Cả hai tuyến đường chính vào trung tâm xã Sơn Tây Hạ đang bị đứt gãy, sạt trượt, nhiều phương tiện (xe ôtô) vận chuyển nhu yếu phẩm, nông sản vào trung tâm xã và ngược lại không thể lưu thông được vẫn phải “chờ” đường.

Do đường đứt gãy sạt lở xã Sơn Tây Hạ nên ôtô không thể vào trung tâm, lãnh đạo xã Sơn Tây đã huy động gạo từ các trường học để cứu trợ người dân. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Hạ Cao Quốc Tiến cho biết đợt mưa lũ vừa qua đã phá nát hệ thống đường giao thông đến trung tâm xã. Tuy nhiên, chính quyền địa phương luôn nỗ lực để người dân không bị đói, thiếu lương thực, nước uống.

Theo ông Tiến, xã Sơn Tây Hạ có 1.511 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu, phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đợt mưa kéo dài vừa qua, địa phương đã vận động nhân dân tranh thủ thu hoạch lương thực, hoa màu tích trữ, tránh ảnh hưởng của mưa, bão gây mất trắng.

Đồng thời, địa phương cũng đã liên hệ với các trường học trên địa bàn “mượn tạm hơn 20 tấn gạo” cấp phát cho tất cả các hộ dân trong xã.

Hiện nay, một số đoàn cứu trợ của các tỉnh Lâm Đồng-Đắk Lắk đã đến hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân. Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp điều phối nhận hàng cứu trợ của các đoàn từ xa để người dân có nguồn thực phẩm vượt qua bão, lũ.

“Hiện nay, lương thực trước mắt cho nhân dân vẫn được đảm bảo, tuy nhiên việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa, nông sản từ trong xã ra bên ngoài và từ bên ngoài vào xã vẫn bị ách tắc. Ủy ban Nhân dân xã mong Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng hỗ trợ địa phương sớm khôi phục lại các tuyến đường bị đứt gãy, để việc lưu thông, qua lại vận chuyển nông sản, hàng hóa của người dân sớm được trở lại bình thường,” ông Tiến nói.

Đợt mưa lũ vừa qua (từ ngày 28/10 đến ngày 4/11) không chỉ gây hư hỏng nghiêm trọng hệ thống giao thông, thủy lợi, nước sạch tại xã Sơn Tây Hạ.

Mưa lũ còn làm cho một phần đồi đất đổ sụp xuống làm hư hỏng nghiêm trọng kè bêtông sau lưng Ủy ban nhân dân xã. Để đảm bảo an toàn, Ủy ban nhân dân xã Sơn Tây Hạ đã di dời một số thiết bị quan trọng, cán bộ công chức đến làm việc tại khối nhà của Ban Chỉ huy quân sự xã./.