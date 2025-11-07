Hải Phòng: Khắc phục tình trạng sạt lở bờ kè biển ở phường Đồ Sơn

Năm 2025, những cơn bão liên tiếp đổ bộ vào vùng biển phường Đồ Sơn, đã làm nhiều đoạn kè bờ biển khu vực này bị hư hỏng nặng.

Chính quyền địa phương cùng với Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng đã tổ chức gia cố tạm thời và lập cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Tại phường Đồ Sơn, hệ thống kè biển, sân tiêu năng khu du lịch Đồ Sơn từ khu 1 đến khu 2 (đoạn từ Đồi Độc đến Bến Nghiêng) có chiều dài khoảng 5.900m, xây bằng đá hộc, đã đưa vào sử dụng từ những năm 1970, do Sở Xây dựng quản lý, Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng quản lý và vận hành.

Do bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 năm 2025 và các cơn bão trước đã gây hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, thân kè bị mục, nứt gãy, sân tiêu năng và hè đường liền kề đã bị sụt, lún, rỗng nền gây mất khả năng chịu lực và có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình như Quảng trường biển 15/5, vườn hoa khu vực 1, tuyến đường Vạn Sơn, Vạn Hương và ảnh hưởng đến Khu du lịch Đồ Sơn.

Ông Lê Viết Dương, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Đồ Sơn cho biết bão số 10 vừa qua đã làm ảnh hưởng đến hệ thống kè biển, hè đường ở nhiều đoạn.

Cụ thể sân tiêu năng kết cấu xây đá hộc bị vỡ hỏng 312m2, sân tiêu năng bêtông cốt thép nứt gãy, vỡ hỏng 534m2, hệ thống hè đường, vỉa hè lát gạch Terrazzo hư hỏng phía biển (đường Vạn Hương, đường Vạn Sơn) là 220m2.

Ngay sau các cơn bão, chính quyền phường Đồ Sơn đã cùng Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng khẩn trương khắc phục bằng các biện pháp tạm thời như xếp rọ đá hộc tại vị trí nền hè bị sập hoàn toàn. Việc xếp rọ đá nhằm hạn chế tình trạng sạt lở tiếp tục diễn ra và đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trong khu vực.

Chính quyền địa phương cũng đã để cảnh báo nguy hiểm, quây rào chắn bằng thép để cảnh báo người dân và du khách.

Ông Đỗ Trọng Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng cho biết ngay sau khi phát hiện các vị trí hư hỏng tường kè biển và sạt lở hè sau mỗi trận bão, công ty đã bố trí phương tiện, thiết bị, nhân công để khắc phục sự cố tạm thời.

Ngoài ra, công ty đã thực hiện đóng cốp pha tường kè, chặn rọ đá và đổ đá hộc chèn kết cấu nền hè từ nguồn kinh phí của công ty.

Trước tình trạng sạt lở bờ kè biển, phường Đồ Sơn và Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng đã báo cáo với các cơ quan chức năng hỗ trợ kinh phí để thực hiện gia cố, sửa chữa và khắc phục để hạn chế tình trạng hư hỏng bờ kè biển ngày càng mở rộng và gây mất an toàn cho hệ thống tường kè biển, sân tiêu năng cũng như hệ thống hạ tầng giao thông liền kề đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch cũng như cảnh quan của khu du lịch Đồ Sơn./.

