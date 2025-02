Bà Rịa-Vũng Tàu: Nhiều hạng mục dự án chỉnh trang đường Thùy Vân chậm tiến độ

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định dùng khoản ngân sách gần 1.100 tỷ đồng để đầu tư.

Công ty cổ phần xây dựng Coteccons là đơn vị trúng thầu thi công (gói thầu số 12), khởi công ngày 28/10/2024 với cam kết hoàn thành trong 6 tháng, bàn giao vào 21/4/2025 đúng tiến độ, chất lượng theo hợp đồng đã ký.

Đây là công trình tỉnh chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam và phục vụ du khách dịp lễ 30/4 và 1/5.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu Nguyễn Trọng Thụy cho biết, đây là dự án được cả tỉnh và thành phố Vũng Tàu xác định là dự án trọng điểm của tỉnh nên tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh và luôn tạo điều kiện tối đa cho nhà thầu, đơn vị thi công.

Thành phố thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra thực địa, đôn đốc, gửi văn bản nhắc nhở đến công ty, nhưng đến nay, sau hơn 3 tháng thi công, rất nhiều các hạng mục không đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng do chính nhà thầu đưa ra, công trình có nguy cơ không hoàn thành đúng thời hạn khiến thành phố rất sốt ruột.

Theo kỹ sư Đồng Sỹ Hiệp, Tư vấn giám sát trưởng công trình (thuộc đơn vị tư vấn giám sát là Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng tổng hợp (NAGECCO) và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình 625 (CIENCO 625)), tính đến hết ngày 10/2/2025, tổng khối lượng thi công trên công trình chỉ đạt 33% giá trị hợp đồng, không đáp ứng yêu cầu phải hoàn thành tối thiểu 58% theo tiến độ được phê duyệt. Nhiều hạng mục trễ tiến độ hàng chục ngày và một số việc cũng không đạt khối lượng thi công, điển hình như: mái che đường dạo số 1 chậm trễ tiến độ 68 ngày, lắp đặt cống D1500 trễ 32 ngày, trạm bơm nước thải trễ 24 ngày…

Nguyên nhân chủ yếu là bố trí nhân lực, máy móc thiết bị thi công không đảm bảo đủ số lượng. Cụ thể, trung bình trên công trường dự án chỉ có khoảng 420-435 lao động, không đáp ứng số lượng 800 lao động như hồ sơ dự thầu. Trong dịp Tết Nguyên đán có tăng số lượng nhưng cũng không đạt số lượng 900 lao động như nhà thầu cam kết cho tháng 2 và 3/2025.

Điều đáng nói nữa là các hạng mục, công tác không bị vướng mặt bằng và một số hạng mục trễ tiến độ nhưng vẫn chưa có kế hoạch thi công. Chậm nhất là khu vực từ 9-13 (dự án được chia thành 13 khu vực thi công).

Không chỉ trễ tiến độ, chất lượng công trình cũng chưa làm chủ đầu tư thực sự yên tâm khi đổ bê tông kè biển vẫn còn xuất hiện bọt khí và rỗ bề mặt, một số vị trí hở hàm ếch, cát chảy ra ngoài; đá lát đường dạo dọc bờ kè một số viên đã bị ố vàng; một số đoạn lớp bê tông bảo vệ cốt thép kè biển rất mỏng.

Ngoài ra, dù đến nay đã quá nửa thời gian thi công dự án nhưng nhà thầu vẫn chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ an toàn lao động. Tại một số khu vực, rào chắn chưa đảm bảo an toàn, đặc biệt là khu vực thi công hầm dịch vụ công cộng 1 vẫn chưa lấp đất, các hố xoáy do nước biển, kè biển,... rất nguy hiểm do các hố sâu thi công. Nếu xảy ra tai nạn thì tiến độ dự án sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng thêm.

Quá sốt ruột với tiến độ và chất lượng công trình, ngày 31/1/2024 và 7/2/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh đã có văn bản gửi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons yêu cầu chấn chỉnh quá trình thi công dự án.

Công văn nêu hàng loạt thông báo kết luận của thành phố tại các buổi làm việc với nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát chỉ rõ dự án chậm tiến độ, một số công tác xây dựng chất lượng không đảm bảo, có nhiều khuyết điểm, lặp lại, đã được yêu cầu nhưng không được khắc phục; việc đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông tại công trường không thực hiện đầy đủ mà không khắc phục triệt để; nhân sự chủ chốt của nhà thầu thực hiện không đúng hợp đồng; huy động nhân lực, máy thi công của nhà thầu không đạt theo biểu đồ cung ứng. Yêu cầu hạn chót đến hết ngày 10/2 phải được khắc phục.

Ngày 11/2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu Nguyễn Trọng Thụy đã có buổi làm việc, kiểm tra thực tế tại công trường dự án, nhưng những yêu cầu trên vẫn chưa được khắc phục. Thậm chí, tính từ ngày 27/1 đến 10/2, tổng khối lượng trên công trình chỉ đạt thêm 3% (từ 30% lên 33%). Như vậy, với thời gian còn lại, mỗi ngày, dự án phải hoàn thành ít nhất 1% khối lượng. Ông Nguyễn Tấn Sỹ, Chỉ huy trưởng Công trình (thuộc Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons) cho biết, sẽ báo cáo ngay về công ty để có giải pháp kịp thời.

Đến ngày 12/2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh tiếp tục có văn bản gửi Công ty và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho biết, trước tình hình trên đã chỉ đạo Ban Quản lý Đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu rà soát lại các điều khoản trong hợp đồng để giải quyết theo pháp luật.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân được cả tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, người dân kỳ vọng sẽ nâng tầm cho đô thị Vũng Tàu, giúp cho thành phố biển Vũng Tàu chuyển mình cất cánh, trở thành “trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế” theo tinh thần Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, tỉnh đã cương quyết giải tỏa toàn bộ 9 doanh nghiệp án ngữ mặt tiền bãi biển Bãi Sau để xây dựng giải đất dài hơn 3,2 km dọc theo đường Thùy Vân và bãi tắm Bãi Sau này thành công viên bãi tắm công cộng đặc sắc, phóng khoáng để thực sự hấp dẫn, phục vụ tốt nhất người dân và du khách.

Rõ ràng, mặt bằng cho dự án, dù rất khó khăn nhưng đã được giải tỏa “sạch” để bàn giao cho đơn vị thi công, các khó khăn, vướng mắc được kịp thời tháo gỡ, vốn cũng được bố trí sẵn sàng, cả hệ thống chính trị ở tỉnh và người dân đồng tình ủng hộ nhưng dự án vẫn chậm tiến độ./.

