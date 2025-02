Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng tiến độ chậm, thiếu cát đắp nền đường

Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đang được các nhà thầu nỗ lực triển khai để cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026 theo đúng kế hoạch đề ra.

Cập nhật tiến độ thi công Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 60/2022/QH15 ngày 16/6/2022 quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1.

Theo chủ trương được Quốc hội thông qua, cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng được chia thành 4 dự án thành phần và giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng là cơ quan chủ quản tổ chức triển khai đầu tư dự án, bảo đảm tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.

Với vai trò Bộ quản lý chuyên ngành, thời gian qua Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tổ chức kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành, sự nỗ lực của các địa phương, chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay, dự án đã đạt được một số kết quả nhất định (công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư đạt 99%, khối lượng thi công đạt khoảng 30%...).

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận tiến độ triển khai cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng còn chậm so với kế hoạch đề ra do thiếu hụt nguồn vật liệu cát đắp nền đường (mới xác định được nguồn khoảng 23 triệu m3/tổng nhu cầu của dự án khoảng 29 triệu m3). Hiện nay, các địa phương đang đẩy nhanh thủ tục cấp phép mỏ và rà soát bổ sung nguồn cát còn thiếu, đồng thời xem xét phương án sử dụng cát biển trên địa phận tỉnh Sóc Trăng để đắp nền đường.

Trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng, đồng thời đôn đốc các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công bù đắp các hạng mục công việc còn chậm của Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng để đáp ứng tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của Chính phủ, sớm hoàn thành, đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư, giảm áp lực lưu lượng phương tiện giao thông di chuyển trên Quốc lộ 91./.

Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng có tổng chiều dài 188,2km, đi qua địa phận 4 tỉnh, thành phố, quy mô đầu tư phân kỳ 4 làn xe, sơ bộ tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng. Tiến độ dự án cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần vận hành độc lập, trong đó Dự án thành phần 1 do tỉnh An Giang làm cơ quan chủ quản, chiều dài khoảng 57km, sơ bộ tổng mức đầu tư 13.799 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 do thành phố Cần Thơ làm cơ quan chủ quản, chiều dài khoảng 37,4km, sơ bộ tổng mức đầu tư 9.845 tỷ đồng. Dự án thành phần 3 do tỉnh Hậu Giang làm cơ quan chủ quản, chiều dài khoảng 6,7km, sơ bộ tổng mức đầu tư 9.927 tỷ đồng. Dự án thành phần 4 do tỉnh Sóc Trăng làm cơ quan chủ quản, chiều dài khoảng 58,4 km, sơ bộ tổng mức đầu tư 11.120 tỷ đồng.