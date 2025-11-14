Phạt tù 13 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ tại Bệnh viện Tâm thần TW 1

Ngày 14/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

13 bị cáo trong vụ án này bị xét xử về các tội: Nhận hối lộ (Điều 354 - Bộ luật Hình sự), Đưa hối lộ (Điều 364 - Bộ luật Hình sự), Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 256 - Bộ luật Hình sự) và Không tố giác tội phạm (Điều 390 - Bộ luật Hình sự).

Tòa đã tuyên án phạt bị cáo Hà Huy Dũng (sinh năm 1970, nguyên Trưởng khoa Điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) mức án 14 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ.”

Cùng tội danh “Nhận hối lộ,” bị cáo Vũ Quốc Tiến (sinh năm 1991, bác sỹ, nguyên Phó Trưởng Khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) lĩnh án 7 năm tù.

Các bị cáo Cao Xuân Hùng (sinh năm 1981, ở Bắc Giang), Nguyễn Văn Thao (sinh năm 1984, ở Hải Dương), Trịnh Trọng Phương (sinh năm 1974, ở Hà Nội), Chu Đình Thực (sinh năm 1984, ở Thanh Hóa), Vũ Văn Cường (sinh năm 1986, ở Ninh Bình), Đặng Ngọc Điệp (sinh năm 1979, ở Hà Nội), Thái Huy (sinh năm 1980, ở Nghệ An), Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1993, ở Hà Nội), Nguyễn Tiến Quyết (sinh năm 1999, ở Hà Nội) lĩnh các mức án từ 18 tháng tù đến 42 tháng tù về cùng tội “Đưa hối lộ.”

Bị cáo Trần Thanh Tùng (sinh năm 1974, ở Hà Nội) lĩnh án 4 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm.”

Riêng bị cáo Hoàng Lại Nam (sinh năm 1978, ở Hà Nội) bị phạt 6 tháng tù về tội “Đưa hối lộ” và 5 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.” Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Hoàng Lại Nam phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 5 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, tháng 12/2023, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố Hà Nội phát hiện bệnh nhân Hoàng Lại Nam là người bị áp dụng biện pháp “bắt buộc chữa bệnh” tại Khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ra khỏi khu vực điều trị trái quy định.

Ngoài trường hợp của Hoàng Lại Nam, Phòng An ninh chính trị nội bộ còn phát hiện bác sỹ, cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc thường xuyên cho bệnh nhân “Bắt buộc chữa bệnh” ra ngoài không đúng quy định.

Quá trình điều tra đã xác định, Khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 có chức năng, nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân là đối tượng bị áp dụng biện pháp tư pháp “bắt buộc chữa bệnh” của các cơ quan tố tụng.

Bị cáo Hà Huy Dũng là bác sỹ, người chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý, chữa trị cho bệnh nhân thuộc Khoa Điều trị bắt buộc. Nhưng bị cáo này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trực tiếp nhận tiền từ 16 bệnh nhân hoặc từ người nhà bệnh nhân với tổng số hơn 886 triệu đồng để cho các bệnh nhân “bắt buộc chữa bệnh” được ra khỏi khu vực điều trị bắt buộc.

Theo lời khai của Dũng tại Cơ quan điều tra, các đối tượng “bắt buộc chữa bệnh” hằng tháng đều đưa tiền cho bị cáo hoặc đưa cho Vũ Quyết Tiến (Phó Trưởng khoa) hoặc Bùi Ngân Hà (điều dưỡng trưởng của Khoa Điều trị bắt buộc).

Từ năm 2023-2024, hằng tháng Dũng, Tiến, Hà nhận được của các đối tượng “chữa bệnh bắt buộc” trung bình khoảng 200 triệu đồng. Số tiền này được chia như sau: 3 người Dũng, Tiến, Hà mỗi người nhận 20 triệu đồng/tháng; 30 nhân viên của khoa mỗi người nhận 3-4 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra tiền đó còn được mang đi biếu 1 số lãnh đạo của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vào các dịp lễ, Tết.

Theo Cơ quan điều tra, Tiến và Hà có hành vi giúp sức cho Hà Huy Dũng và đều được hưởng lợi nên cùng phải chịu trách nhiệm. Hiện Hà bỏ trốn, chưa bắt được.

Ngày 7/8/2025, Cơ quan điều tra đã tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án đối với trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 trong việc quản lý, chữa trị cho các bệnh nhân “bắt buộc chữa bệnh.”

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Dũng đã thực hiện trái quy định trong công tác điều trị bắt buộc, buông lỏng quản lý, chủ động tạo điều kiện cho các bệnh nhân bắt buộc chữa trị ra ngoài khu vực điều trị bằng cách yêu cầu bệnh nhân đưa tiền hằng tháng thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc đưa tiền mặt, số tiền hơn 886 triệu đồng.

Trong khi đó, các bị cáo Quyết, Phương, Thực, Huy, Kiên, Nam, Cường, Diệp, Hùng và Thao bị xác định đã có hành vi đưa hối lộ. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm, làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn, uy tín của cơ quan, tổ chức, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Tại thời điểm giám định, các bị cáo trên đều đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, do đó cần phải bị truy tố, xét xử theo quy định.

Ngoài ra, bị cáo Hoàng Lại Nam còn bị phát hiện có hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trần Thanh Tùng biết rõ Nguyễn Tiến Quyết đang bị truy nã mà không báo cho cơ quan chức năng, nên bị xác định phạm tội “Không tố giác tội phạm”./.

Bắt tạm giam Trưởng khoa Điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I Ông Hà Huy Dũng, Trưởng khoa điều trị bắt buộc thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, bị Công an Hà Nội bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ.