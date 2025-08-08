Phát động chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên không gian số

Hôm nay, 8/8, Trung ương Đoàn đã phát động chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm cụ thể hóa và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên không gian mạng chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chiến dịch có chủ đề Thử thách #TuHaoVietNam, được tổ chức trong thời gian từ 4/8 đến 2/9, dành cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước. Có hai hình thức tham gia: sáng tạo video clip “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và ảnh check-in “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Với hình thức video clip, người tham gia sẽ sáng tạo video clip ngắn (từ 30 giây đến 3 phút) và đăng tải trên tài khoản TikTok cá nhân ở chế độ công khai, kèm đầy đủ bộ hashtag của chiến dịch: #ToiyeuToquocToi #TuhaoVietNam #ProudVietnam #TYTQT.

Nội dung video sẽ thực hiện theo chủ đề của từng chặng. Chặng 1 có chủ đề “màu cờ tôi yêu” (từ 4/8 - 10/8): check-in sáng tạo cùng lá cờ Tổ quốc. Chặng 2 có chủ đề “flex chất Việt” (từ 11/8 - 17/8): chia sẻ, “flex” những thành tích, câu chuyện, việc làm ý nghĩa của bản thân đã đóng góp cho cộng đồng, xã hội, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng yêu nước.

Chặng 3 với chủ đề “Việt Nam trong tôi là…” (từ 18/8 - 24/8): giới thiệu vẻ đẹp của quê hương, đất nước thông qua thước phim về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, các địa chỉ đỏ, những nét văn hóa đặc sắc, ẩm thực độc đáo hoặc những công trình, thành tựu đổi mới của đất nước. Chặng 4 có chủ đề “Tự hào Việt Nam” (từ 25/8 - 2/9/): tự do thể hiện tình yêu, niềm tự hào về Tổ quốc một cách sâu sắc nhất hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các đại biểu chụp ảnh tại điểm check in của Trung ương Đoàn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với ảnh check-in “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, người tham gia sẽ chụp và đăng tải 1 ảnh cùng lá cờ Tổ quốc tại các địa điểm, như cột mốc chủ quyền, đường biên giới, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các địa chỉ đỏ hoặc các địa danh mang tính biểu tượng của địa phương, những công trình, thành tựu đổi mới của đất nước…

Ảnh (kèm chú thích không quá 100 từ) được đăng tải trên trang Facebook hoặc Instagram cá nhân ở chế độ công khai kèm các hashtag chính thức của cuộc thi #ToiyeuToquocToi #TuhaoVietNam #TYTQT. Chú thích ảnh cần ngắn gọn thể hiện tình yêu Tổ quốc, vẻ đẹp thiên nhiên - văn hóa - con người Việt Nam hoặc hành động thể hiện tinh thần sống đẹp, sống có ích của thanh niên Việt Nam hoặc chia sẻ những cảm nghĩ, thông điệp hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Kết thúc mỗi chặng, ban tổ chức lựa chọn và trao phần thưởng cho 10 video clip và 10 ảnh check-in có sự lan tỏa nhất trên các nền tảng mạng xã hội.

Kết thúc chiến dịch, 5 video clip và 5 ảnh check-in có sự lan tỏa nhất trên nền tảng các nền tảng mạng xã hội xuyên suốt chiến dịch sẽ được ban tổ chức trao thưởng. Phần thưởng gồm bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, biểu trưng hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và các phần quà khác đến từ các đơn vị tài trợ.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là một trong những sự kiện đặc biệt của hội viên, thanh niên Việt Nam chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là một hoạt động truyền thông trọng điểm, mang nhiều ý nghĩa của Trung ương Hội trong nỗ lực truyền tải thông điệp tới thanh niên thời đại số: lòng yêu nước không chỉ là cảm xúc thiêng liêng, mà cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng tinh thần sáng tạo không ngừng và khát vọng lan tỏa những giá trị tích cực trên không gian mạng.

“Hành động ấy có thể bắt đầu từ những điều giản dị và chân thành nhất như việc đăng tải một bức ảnh check-in bên lá cờ Tổ quốc, một đoạn video ghi lại câu chuyện đẹp giữa đời thường, một hành động ý nghĩa vì cộng đồng, hay một thành tựu nhỏ nhưng góp phần vẽ nên hình ảnh một Việt Nam hiện đại, tự tin, hội nhập - nơi những giá trị tốt đẹp được nuôi dưỡng và lan tỏa từng ngày. Với hashtag #ToiyeuToquocToi, chúng tôi mong muốn mạng xã hội sẽ trở thành không gian tích cực để mỗi bạn trẻ ‘flex’ tình yêu Tổ quốc theo cách riêng,” Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm nói./.

