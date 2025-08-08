Một số mốc thời gian chính liên quan đến lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh

Tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra từ 20 giờ các ngày 21 và ngày 24/8; sơ duyệt cấp nhà nước từ 20 giờ ngày 27/8; tổng duyệt cấp nhà nước từ 6 giờ 30 ngày 30/8.

Thông tin tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 7/8, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết việc tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã được Trung ương giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, sẽ thực hiện tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9/2025.

Về một số mốc thời gian chính, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra từ 20 giờ các ngày 21 và ngày 24/8. Sơ duyệt cấp nhà nước từ 20 giờ ngày 27/8.

Tổng duyệt cấp nhà nước từ 6 giờ 30 ngày 30/8.

Lễ chính thức là 6 giờ 30 ngày 2/9/2025 và địa điểm đều ở tại Quảng trường Ba Đình./.