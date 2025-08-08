Chính trị

Một số mốc thời gian chính liên quan đến lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh

Tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra từ 20 giờ các ngày 21 và ngày 24/8; sơ duyệt cấp nhà nước từ 20 giờ ngày 27/8; tổng duyệt cấp nhà nước từ 6 giờ 30 ngày 30/8.

info-dieu-binh.jpg

Thông tin tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 7/8, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết việc tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã được Trung ương giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, sẽ thực hiện tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9/2025.

Về một số mốc thời gian chính, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra từ 20 giờ các ngày 21 và ngày 24/8. Sơ duyệt cấp nhà nước từ 20 giờ ngày 27/8.

Tổng duyệt cấp nhà nước từ 6 giờ 30 ngày 30/8.

Lễ chính thức là 6 giờ 30 ngày 2/9/2025 và địa điểm đều ở tại Quảng trường Ba Đình./.

(Vietnam+)
#Tổng hợp luyện #Quảng trường Ba Đình #Diễu binh #Diễu hành
80 NĂM NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Quốc khánh 2/9

Các chiến sĩ đã hăng say luyện tập với cường độ cao suốt 4 tháng qua, hướng đến mục tiêu "đúng, đều, mạnh, đẹp và thống nhất". (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, động viên các lực lượng tham gia diễu binh A80

Tại khu vực luyện tập của các lực lượng tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Hòa Lạc, Hà Nội) và Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội), Thượng tướng Trương Thiên Tô thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, kết quả và thành tích các chiến sĩ đã đạt được trong thời gian qua.

