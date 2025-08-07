Xã hội

Bộ Quốc phòng: Có 6 lực lượng chính tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh

Chương trình diễu binh, diễu hành được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, tiết kiệm; lực lượng tham gia, tinh gọn, hiện đại thể hiện tính thống nhất, chính quy của lực lượng vũ trang nhân dân.

Đức Duy
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là dịp để quân và dân cả nước ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là dịp để quân và dân cả nước ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 7/8, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thông tin về công tác chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành nhân Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo ông, việc tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm được Trung ương giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức vào sáng 2/9/2025.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, từ quý 2/2024 Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khảo sát thực tế tại Quảng trường Ba Đình, các khu vực tập kết, tuyến đường diễu binh, diễu hành và dự thảo Đề án. Tiếp đó, đơn vị tổ chức các cuộc hội thảo và hoàn chỉnh Đề án.

“Như vậy, việc xây dựng Đề án được triển khai sớm, chủ động, công phu, chặt chẽ,” Thiếu tướng Tống Văn Thanh nhấn mạnh.

Về tổ chức lực lượng, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành (gồm gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân - 26 khối Quân đội, 17 khối Công an - các khối quân đội nước ngoài, dự kiến 4 khối gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia…); lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội, 7 khối công an; lực lượng xếp hình, xếp chữ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Ông Thanh cho hay việc diễu binh, diễu hành các khối sẽ theo thứ tự gồm: Diễu hành của khối nghi trượng; diễu binh các khối đi bộ; diễu binh của khối xe, pháo quân sự; xe đặc chủng công an; diễu binh lực lượng vũ trang trên biển; diễu hành các khối quần chúng.

Sau khi diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, các khối sẽ diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố và giao lưu với nhân dân tại 2 điểm là Cung thể thao Quần Ngựa và Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Về tình hình, kết quả tổ chức luyện tập, đại diện Cục Tuyên huấn, Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thông tin thêm, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện các lực lượng tham gia A80 từ đầu tháng 5/2025, tổ chức hợp luyện 4 buổi, tổng hợp luyện 2 buổi. Đến nay các khối, các lực lượng đều hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết về một số mốc thời gian chính, trong đó sơ duyệt cấp Nhà nước vào 20h00 ngày 27/8/2025; tổng duyệt cấp Nhà nước vào 06h30 ngày 30/8/2025; lễ chính thức vào 06h30 ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

1-a13i0912.jpg
Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thiếu tướng Tống Văn Thanh, Lễ kỷ niệm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Dân quân tự vệ và Công an nhân dân trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng với đó, buổi lễ nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước; lòng tự hào, tự tôn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; khắc sâu đạo lý “Uống nước các thế hệ đã hy sinh xương nhớ nguồn”; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt, Lễ kỷ niệm nhằm biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng, lãnh đạo,và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống; Hơn nữa, chương trình diễu binh, diễu hành được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, chính quy, an ninh, an toàn và tiết kiệm; lực lượng tham gia, tinh gọn, hiện đại thể hiện tính thống nhất, chính quy, của lực lượng vũ trang nhân dân; bản sắc văn hóa và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam./.

(Vietnam+)
#diễu binh #diễu hành #Quốc khánh 2/9 #Họp báo Chính phủ #hợp luyện A80
Theo dõi VietnamPlus

80 NĂM NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cá Voi trên Vịnh Nha Trang. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Cá voi liên tục xuất hiện tại Vịnh Nha Trang

Sự kiện cá voi xuất hiện lần thứ 3 tại Vịnh Nha Trang được các nhà khoa học và quản lý đánh giá là một tín hiệu tích cực cho thấy môi trường biển đang có dấu hiệu phục hồi.

Các chiến sĩ đã hăng say luyện tập với cường độ cao suốt 4 tháng qua, hướng đến mục tiêu "đúng, đều, mạnh, đẹp và thống nhất". (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, động viên các lực lượng tham gia diễu binh A80

Tại khu vực luyện tập của các lực lượng tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Hòa Lạc, Hà Nội) và Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội), Thượng tướng Trương Thiên Tô thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, kết quả và thành tích các chiến sĩ đã đạt được trong thời gian qua.