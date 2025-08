Bước chân hiệp đồng, vũ khí hiện đại trong tổng hợp luyện A80

Với ý nghĩa, tầm vóc của sự kiện A80, các cơ quan, đơn vị Quân đội, Công an đã quán triệt triển khai nghiêm túc, tổ chức chặt chẽ việc huấn luyện tập trung các khối diễu binh, diễu hành.

Ngày 5/8, gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại đã tham gia buổi tổng hợp luyện lần thứ 2 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Buổi tổng hợp gồm phần nghi lễ của Đảng, Nhà nước và phần diễu binh, diễu hành với 18 khối đứng, 43 khối đi, trong đó có 9 khối nữ của Quân đội và Công an.

Với ý nghĩa, tầm vóc của sự kiện Lễ kỷ niệm, thời gian qua các cơ quan, đơn vị Quân đội, Công an đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tổ chức chặt chẽ việc huấn luyện tập trung các khối diễu binh, diễu hành tham gia Lễ kỷ niệm. Các đơn vị đã lựa chọn bổ sung những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật; đáp ứng các tiêu chuẩn về chiều cao, ngoại hình, sức khỏe tham gia các khối diều binh, diễu hành.

Thời gian qua, mặc dù thời tiết miền Bắc khắc nghiệt do đang vào cao điểm nắng nóng, nhưng các cơ quan, đơn vị Quân đội và Công an vẫn quán triệt nghiêm túc, triển khai huấn luyện chặt chẽ, thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80. So với lần tổng hợp luyện gần ba tuần trước, các khối diễu binh đã có nhiều tiến bộ rõ rệt: động tác cá nhân chính xác hơn, đội hình hàng ngang, hàng dọc đều, đẹp và thống nhất hơn, thể hiện rõ tính chính quy, tinh thần kỷ luật và sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân./.