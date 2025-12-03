Việt Nam tiếp tục là người bạn lớn, người đồng chí thủy chung của Lào

Nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025), trong 2 ngày 1-2/12, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại một số nước gồm Trung Quốc, Indonesia, Campuchia và Đức đã tới thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào ở nước sở tại.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 1/12, tại thủ đô Bắc Kinh, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và Phu nhân đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam đến thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào.

Đại sứ Phạm Thanh Bình gửi tới Đại sứ Lào tại Trung Quốc Somphone Sichaleune, Phu nhân và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp trọng đại của đất nước và nhân dân Lào anh em; nhấn mạnh sự kiện thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là dấu mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới cho Nhân dân các dân tộc Lào.

Đại sứ bày tỏ trân trọng những thành tựu mà đất nước Lào đạt được trong 50 năm qua và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên con đường xây dựng đất nước độc lập, hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào không chỉ có ý nghĩa với nhân dân Lào mà còn là niềm vui chung của đất nước và nhân dân Việt Nam; khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử, hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, cùng chiến đấu vì độc lập, tự do, từ đó hình thành nên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đại sứ khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành với Lào trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội. Cũng nhân dịp này, Đại sứ Phạm Thanh Bình chuyển lời cảm ơn các địa phương của Lào đã hỗ trợ địa phương Việt Nam khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra thời gian gần đây.

Bày tỏ xúc động trước tình cảm và những lời chúc tốt đẹp của phía Việt Nam, Đại sứ Lào tại Trung Quốc Somphone Sichaleune chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã luôn kề vai sát cánh với Nhân dân Lào, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của cách mạng Lào; khẳng định những thành tựu Lào đạt được thời gian qua có công lao và dấu ấn đậm nét của tình đoàn kết, sự sẻ chia và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa từ Việt Nam.

Đại sứ Lào nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa hai nước; coi đây là tài sản quý báu cần được gìn giữ và vun đắp.

Đại sứ Somphone Sichaleune khẳng định Việt Nam tiếp tục là người bạn lớn, người đồng chí thủy chung đã và đang hỗ trợ Lào xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, trao đổi giữa Đại sứ quán hai nước tại Trung Quốc nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam - Lào.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông chúc mừng Đại sứ Lào tại Indonesia Khamfeuang Phanthaxay. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Cũng trong ngày 1/12, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông đã dẫn đầu đoàn đại biểu của Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Indonesia đến thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tại buổi gặp, Đại sứ Tạ Văn Thông gửi tới Đại sứ Lào tại Indonesia Khamfeuang Phanthaxay, Phu nhân cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào lời chúc mừng nồng nhiệt nhân dịp trọng đại của đất nước và nhân dân Lào anh em; nhấn mạnh sự kiện thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là cột mốc lịch sử đặc biệt, mở ra kỷ nguyên mới đối với sự phát triển của Nhân dân các dân tộc Lào.

Đại sứ khẳng định, trong suốt quá trình đấu tranh và phát triển, hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân Việt Nam-Lào luôn kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, chiến đấu vì lý tưởng độc lập và tự do. Chính lịch sử ấy đã làm nên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đáp lại tình cảm thân tình của phía Việt Nam, Đại sứ Lào tại Indonesia Khamfeuang Phanthaxay bày tỏ xúc động và trân trọng những tình cảm tốt đẹp của Việt Nam; khẳng định, trong chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, những thành tựu của Lào luôn mang dấu ấn sâu đậm của tình đoàn kết, sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình từ Việt Nam.

Đại sứ Khamfeuang Phanthaxay cũng nhấn mạnh ý nghĩa lớn lao của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào, coi đây là minh chứng rõ ràng cho tình hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Ngày 2/12, đoàn đại biểu Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia do Đại sứ Nguyễn Minh Vũ dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Lào tại Phnom Penh chúc mừng.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại buổi tiếp, Đại sứ Lào tại Campuchia Buakeo Phumvongsay bày tỏ vui mừng và vinh dự khi Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, đồng thời gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ chân tình cho đất nước và nhân dân Lào.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ chúc mừng Đại sứ Lào tại Campuchia Buakeo Phumvongsay nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ Buakeo Phumvongsay nhấn mạnh Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào cùng chung nguồn gốc là Đảng Cộng sản Đông Dương được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong dày công vun đắp.

Trong suốt chiều dài lịch sử của mỗi nước, từ khi thành lập, hai Đảng luôn đoàn kết bên nhau, lãnh đạo quân và dân hai nước “kề vai, sát cánh,” “đồng cam, cộng khổ,” đánh thắng kẻ thù chung, giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng dân tộc mình; đồng thời cùng nhau kiến thiết, xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Đại sứ Buakeo Phumvongsay bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác vĩ đại giữa hai nước láng giềng gần gũi sẽ ngày càng được tiếp tục củng cố và phát triển lên những tầm cao mới.

Trong không khí thân tình, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ vui mừng khi Lào tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh tại thủ đô Viêng Chăn; đồng thời đánh giá cao những thành tựu đất nước Lào anh em đã đạt được trong 50 năm qua, cũng như sự phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực trong quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh việc bổ sung yếu tố “gắn kết chiến lược” trong quan hệ hai nước trong kỷ nguyên phát triển mới mà lãnh đạo hai nước vừa thống nhất tại Viêng Chăn sẽ tạo điều kiện để Việt Nam và Lào phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, đáp ứng mong muốn của nhân dân hai nước.

Trên tinh thần đó, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Lào, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, cũng như nhất trí thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu nhằm thắt chặt tình hữu nghị, góp phần tô thắm thêm quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Tại Đức, ngày 2/12, Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Đắc Thành đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tới thăm và chúc mừng Đại sứ Lào tại Đức Mayboua Xayavong.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành gửi tới Đại sứ Lào, Phu nhân, cùng toàn thể cán bộ Đại sứ quán Lào tại Berlin lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm ngày lễ đặc biệt trọng đại của đất nước và nhân dân Lào.

Đại sứ bày tỏ trân trọng trước những thành quả mang tính lịch sử mà đất nước Lào đã đạt được trong 50 năm qua, đặc biệt là trong 40 năm thực hiện đường lối đổi mới.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, chuyến thăm tham dự Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam-Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho thấy Việt Nam đặc biệt coi trọng tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của đất nước và nhân dân Lào đối với Việt Nam, không chỉ trong thời gian chiến tranh giành độc lập mà còn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Đại sứ cũng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Đại sứ quán Lào với Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin.

Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành chúc mừng Đại sứ quán Lào. (Ảnh: Thu Hằng /TTXVN)

Đại sứ Lào Xayavong trân trọng cảm ơn những tình cảm ấm áp của những người bạn Việt Nam tại Berlin, cũng như tình cảm của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với đất nước và nhân dân Lào.

Đại sứ cho rằng những thành công mà đất nước Lào đạt được trong 50 năm qua cũng một phần là những thành công của nhân dân Việt Nam. Đại sứ tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục được thắt chặt hơn nữa, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới./.

