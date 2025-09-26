Nguy cơ thiếu hụt tới 4.000 tỷ USD cho các mục tiêu phát triển bền vững

Bên lề khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), Ngoại trưởng các nước G20 đã có cuộc họp dưới sự chủ trì của Nam Phi vào sáng 25/9 (giờ địa phương).

Trong bối cảnh thời hạn để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) đang đến gần, Ngoại trưởng Indonesia Sugiono đã cảnh báo những người đồng cấp trong nhóm G20 về nguy cơ thiếu hụt tài chính lên tới 4.000 tỷ USD.

Một loạt các mục tiêu mà các quốc gia đã cam kết thực hiện vào năm 2030 gồm giảm nghèo đói, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận năng lượng sạch với giá cả phải chăng trong bối cảnh thế giới nỗ lực cắt giảm khí thải.

Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Sugiono đã nhấn mạnh tính cấp bách của việc giải quyết tình trạng thiếu hụt tài chính. Các mục tiêu SDG đòi hỏi nguồn vốn 4.000 tỷ USD mỗi năm và việc thiếu vắng sự đổi mới và cải cách sẽ chỉ làm cho khoảng cách này ngày càng lớn hơn.

Ông Sugiono nêu rõ: “Chúng ta cần các nguồn tài chính mới và sáng tạo. Các ngân hàng phát triển đa phương phải được cải tổ để phục vụ nhu cầu của các nước đang phát triển."

Ước tính của Liên hợp quốc cho thấy khoản thiếu hụt tài chính nói trên chỉ chiếm 1% tổng tài sản toàn cầu, riêng Indonesia cần khoảng 8.700 tỷ USD để đạt được các mục tiêu SDG vào năm 2030, đồng nghĩa với việc nước này đang thiếu 1.700 tỷ USD.

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã nhận được các khoản viện trợ và các hình thức tài trợ khác từ các đối tác và tổ chức cho vay quốc tế để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu SDG.

Năm ngoái, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã phê duyệt khoản vay 419,6 triệu USD để giúp Indonesia mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ vệ sinh được quản lý an toàn tại các thành phố Mataram, Pontianak và Semarang.

Phát biểu trước các Ngoại trưởng G20, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết 85% các mục tiêu SDG hiện đang "chệch hướng." Ông thừa nhận rằng việc đạt được các mục tiêu SDG có thể là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, đặc biệt nếu thế giới không thể thu hẹp khoảng cách tài chính.

Tổng thống Ramaphosa nhấn mạnh: “Chúng ta phải thừa nhận rằng các vấn đề cấp bách như tăng trưởng thấp, nợ công cao, các điều kiện tài chính bị thắt chặt và không gian tài khóa hạn hẹp đang thực sự làm suy yếu tiến trình của chúng ta... Chúng ta cần những cải cách có ý nghĩa đối với cấu trúc tài chính quốc tế. Chúng ta phải tăng cường tài trợ không hoàn lại và tài trợ ưu đãi."

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lưu ý một thực tế đáng lo ngại rằng chi tiêu quân sự toàn cầu đã đạt 2.700 tỷ USD vào năm ngoái, gần gấp 13 lần tổng viện trợ phát triển chính thức. Ông cũng kêu gọi "công bằng tài chính," trong đó bao gồm việc hỗ trợ các quốc gia đang gặp khó khăn về nợ và tăng gấp 3 lần năng lực cho vay của các ngân hàng phát triển đa phương./.

Liên hợp quốc: Việt Nam là hình mẫu thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững Ngày 20/6, Tổng Thư ký Guterres chúc mừng Đại sứ Đỗ Hùng Việt đảm nhận Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, tin tưởng Đại sứ sẽ góp phần nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam.