Các nước ASEAN thúc đẩy các ưu tiên về khí hậu trước thềm COP30

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 18 (AMME-18) diễn ra tại Langkawi ngày 4/9, các bộ trưởng môi trường của khu vực đã có cuộc đối thoại chiến lược với Chủ tịch Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) André Aranha Corrêa do Lago nhằm củng cố lập trường chung và thúc đẩy các ưu tiên của Đông Nam Á trong các cuộc đàm phán về khí hậu toàn cầu.

Tuyên bố chung của ASEAN nhấn mạnh tính cấp thiết của hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt khi Đông Nam Á được coi là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.

ASEAN đặt ra 5 ưu tiên chính trước thềm COP30 và đang kêu gọi gia tăng mạnh mẽ nguồn lực tài chính, vì mục tiêu huy động 300 tỷ USD mỗi năm trong Mục tiêu định lượng tập thể mới (NCQG) vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, vốn được ước tính lên tới 422 tỷ USD vào năm 2030.

Các Bộ trưởng Môi trường ASEAN cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm hoàn tất đàm phán Mục tiêu toàn cầu thích ứng (GGA), đồng thời đẩy nhanh Lộ trình thích ứng Baku để tăng cường khả năng phục hồi của các cộng đồng.

Bên cạnh đó, các bộ trưởng kêu gọi vận hành đầy đủ và nhanh chóng Quỹ ứng phó mất mát và thiệt hại, nhằm bảo đảm hỗ trợ kịp thời cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

ASEAN cũng mong muốn đẩy nhanh áp dụng Khung carbon chung của khối để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng. Các bộ trưởng kêu tăng cường khả năng tiếp cận công nghệ khí hậu, đi kèm với sự linh hoạt cần thiết cho các quốc gia đang phát triển.

Đáng chú ý, nước chủ nhà Malaysia đề xuất thành lập Nhóm liên minh Đông Nam Á (SEA) – một cơ chế đàm phán chuyên biệt trong khuôn khổ Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC). Nhóm này sẽ bổ sung cho sự tham gia của ASEAN trong Nhóm các nước đang phát triển (G77) và Trung Quốc, đồng thời tạo nền tảng để khu vực phối hợp chiến lược hiệu quả hơn, bảo đảm các ưu tiên và quan điểm của ASEAN được đưa vào trọng tâm chương trình nghị sự của COP30.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường Bền vững Malaysia, đây là bước đi chiến lược giúp nâng cao sức mạnh thương lượng của khu vực, khẳng định tiếng nói tập thể và chủ động hơn trong các cuộc đàm phán quốc tế.

Phiên đối thoại này được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho sự hợp tác bền vững trong khu vực, đồng thời giúp ASEAN đóng góp thiết thực vào thành công của COP30, qua đó củng cố khả năng phục hồi và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững của chính khu vực này./.

