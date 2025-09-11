Ít nhất 35 người tại Yemen thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel

Tân hoa xã đưa tin theo báo Times of Israel ngày 10/9, Bộ Y tế do Houthi điều hành cho biết các cuộc không kích của Israel nhằm vào phong trào Houthi ở Yemen đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 130 người khác bị thương.

Hầu hết những người thiệt mạng đều ở thủ đô Sanaa.

Các nhân chứng cho biết các cuộc không kích ở Sanaa nhằm vào Bộ Quốc phòng, văn phòng của phát ngôn viên quân sự Houthi Yahya Sarea, một doanh trại quân đội và một kho chứa nhiên liệu.

Tại al-Jawf, đài truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành đưa tin các mục tiêu bao gồm một khu phức hợp chính quyền, một chi nhánh ngân hàng trung ương và một văn phòng hộ tịch tại thủ phủ al-Hazm của tỉnh. Đài này cho biết các ngôi nhà và cơ sở dân sự gần đó cũng bị hư hại.

Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trên chỉ vài ngày sau khi phiến quân Houthi tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào một sân bay Ramon ở miền nam Israel./.