Houthi phóng UAV tấn công khu vực sân bay của Israel

Chiều 7/9, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen đã phóng thiết bị bay không người lái (UAV) đánh trúng khu vực gần sân bay quốc tế Ramon ở miền Nam Israel, buộc giới chức nước này phải ra lệnh đóng cửa không phận phía Nam và tạm ngừng toàn bộ hoạt động bay.

Thông báo của Cơ quan quản lý sân bay Israel cho biết UAV đã lao vào khu vực sảnh hành khách của sân bay Ramon, nằm gần thành phố nghỉ dưỡng Eilat.

Theo thông báo ban đầu, đã có một người bị thương nhẹ.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Houthi đã phóng nhiều UAV nhưng phần lớn bị đánh chặn trước khi vào không phận Israel. Chỉ có một chiếc vượt qua được hệ thống phòng không và gây thiệt hại trực tiếp tại sân bay.

Vụ tấn công diễn ra 2 tuần sau khi Israel không kích các mục tiêu của Houthi tại thủ đô Sanaa của Yemen khiến thành viên cấp cao Ahmed al-Rahawi cùng nhiều lãnh đạo khác của nhóm này thiệt mạng.

Đây là tổn thất lớn nhất của Houthi kể từ khi Israel và Mỹ phối hợp thực hiện chiến dịch nhằm vào các nhóm vũ trang chống đối trong khu vực.

Lực lượng Houthi tuyên bố sẽ tăng cường các đòn trả đũa Israel và tàu thuyền liên quan đến nước này hoạt động trên Biển Đỏ.

Trong các cuộc tấn công gần đây, Houthi sử dụng cả tên lửa mang nhiều đầu đạn, loại vũ khí khó bị đánh chặn và gây thiệt hại diện rộng.

Đây không phải lần đầu các sân bay của Israel bị tấn công. Hồi tháng 5, một tên lửa của Houthi đã rơi gần sân bay quốc tế Ben Gurion - sân bay chính của Israel, khiến 4 người bị thương nhẹ và buộc nhiều hãng hàng không quốc tế phải tạm dừng khai thác trong nhiều tuần. Sau đó, Israel đáp trả bằng cuộc không kích phá hủy sân bay chính tại Sanaa.

Sân bay Ramon được đưa vào sử dụng từ năm 2019 và nằm cách Eilat khoảng 19km, phục vụ cả các chuyến bay nội địa và quốc tế nhưng có quy mô nhỏ hơn nhiều so với sân bay Ben Gurion ở gần Tel Aviv./.

