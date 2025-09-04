Multimedia
Houthi tổng tấn công với "mưa UAV" vào hàng loạt mục tiêu ở Israel

Lực lượng Houthi ở Yemen mới đây tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Israel, trong đó có trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội Israel tại Tel Aviv.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Lực lượng Houthi rải UAV vào hàng loạt mục tiêu ở Israel.

Ít nhất 21.000 trẻ em bị khuyết tật do cuộc chiến ở Gaza.

Phi công uống rượu khiến hãng hàng không Nhật Bản điêu đứng.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

