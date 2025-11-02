Tín hiệu tích cực trong kiểm soát nợ xấu của các ngân hàng

Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng đang dần lấy lại nhịp tăng trưởng và củng cố chất lượng tài sản, câu chuyện nợ xấu, vốn được xem là “tấm gương phản chiếu” sức khỏe tín dụng, đang cho thấy những chuyển động tích cực hơn.

Khi dòng vốn tín dụng được khơi thông và lợi nhuận duy trì đà phục hồi, những bước tiến trong quản trị rủi ro, xử lý nợ và nâng cao tỷ lệ bao phủ đang giúp bức tranh tài chính của nhiều ngân hàng trở nên sáng rõ hơn về cuối năm.

Chuyển động tích cực

Sức ép nợ xấu từng là phép thử lớn cho khả năng quản trị của các ngân hàng, nhưng bức tranh nay đã sáng hơn. Nhờ tái cơ cấu tín dụng và tăng cường dự phòng rủi ro, nhiều ngân hàng, nhất là nhóm tầm trung và nhỏ, đang ghi nhận tín hiệu cải thiện rõ nét trong chất lượng tài sản.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank), tổng tài sản tính đến cuối tháng 9/2025 đạt hơn 377.000 tỷ đồng, tăng hơn 132.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Tỷ lệ nợ xấu giảm từ mức 2,85% hồi cuối tháng 6/2025 xuống 2,53% (trước CIC) và 2,73% (sau CIC), trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) tăng mạnh từ 39% lên gần 46%.

Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt gần 20%, gấp đôi mức tối thiểu do Ngân hàng Nhà nước quy định, phản ánh năng lực quản trị rủi ro thận trọng.

Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) cũng ghi nhận chuyển biến rõ nét. Dư nợ xấu giảm 23%, còn 2.830 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu từ 3,74% về 2,63%.

Lũy kế 9 tháng, ngân hàng thu 282 tỷ đồng từ nợ đã xử lý, tăng 21% so với cùng kỳ, nhờ quá trình thu hồi nợ tích cực trong hai năm gần đây.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (KienlongBank) duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 80% suốt ba quý liên tiếp, thuộc nhóm cao nhất toàn ngành.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Trong khi đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (VietABank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III tăng 46% so với cùng kỳ, đạt 336 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 32%. Nợ xấu tăng lên 1.556 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 1,79%, vẫn nằm trong ngưỡng an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục kiểm soát tốt khi đưa tỷ lệ nợ xấu hợp nhất xuống dưới 3%, nợ xấu riêng lẻ ở mức 2,23%. Thu hồi nợ đã xử lý đạt gần 2.900 tỷ đồng, tăng gần 30% so với quý trước. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất duy trì trên 13%, thuộc nhóm cao nhất hệ thống.

Một số ngân hàng khác như Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát (LPBank) hay Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tuy ghi nhận nợ xấu tăng nhẹ, lần lượt lên mức 1,79% và 1,87%, song vẫn trong ngưỡng an toàn khi tín dụng được mở rộng mạnh.

Đà tăng tín dụng củng cố triển vọng tích cực

Cùng với xu hướng hạ nhiệt của nợ xấu, hoạt động tín dụng trong toàn hệ thống tiếp tục ghi nhận đà phục hồi mạnh. Tính đến cuối tháng 9/2025, tăng trưởng tín dụng đạt 13,4% so với cuối năm 2024, mức cao nhất trong 5 năm và vượt xa cùng kỳ năm trước là 9,11%.

Tín dụng mở rộng nhờ chính sách tiền tệ linh hoạt, nhu cầu vốn phục hồi cùng hiệu ứng lan tỏa từ đầu tư công và khu vực tư nhân.Song song đó, lợi nhuận ngân hàng duy trì tăng trưởng ấn tượng.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 51% so với cùng kỳ; VPBank tăng 47%; Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) gần 50%, hoàn thành vượt kế hoạch năm chỉ sau ba quý.

Nhiều ngân hàng đạt mức tăng trên 35% như Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội (SHB).

Đáng chú ý, ABBank dẫn đầu hệ thống về tăng trưởng lợi nhuận với mức tăng 872%; Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt (BVBank) tăng 140%; KienlongBank tăng 102% và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt (BaoVietBank) tăng 81%.

Mức tăng trưởng lợi nhuận vượt xa trung bình 10-20% những năm trước cho thấy hiệu quả quản trị và chất lượng tín dụng đã được cải thiện rõ rệt, bất chấp biên lãi ròng (NIM) vẫn chịu áp lực thu hẹp.

Kỳ vọng giảm nợ xấu về cuối năm

Theo khảo sát của Vụ Dự báo thống kê và Ổn định tiền tệ tài chính (Ngân hàng Nhà nước), phần lớn tổ chức tín dụng đánh giá rủi ro tổng thể của khách hàng có xu hướng giảm trong quý 4/2025.

(Nguồn: TTXVN)

Đáng chú ý, tỷ lệ tổ chức nhận định rủi ro ở mức “cao” hoặc “khá cao” đã giảm mạnh so với kỳ điều tra trước. Các tổ chức tín dụng cũng điều chỉnh giảm dự báo tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng đến cuối năm, đồng thời kỳ vọng nợ xấu sẽ giảm mạnh hơn trong quý cuối năm, trái ngược xu hướng “tăng” của cùng kỳ năm trước.

Khoảng 70-78% tổ chức tín dụng nhận định các yếu tố nội tại và khách quan đang cùng chiều tích cực, hỗ trợ kết quả kinh doanh và chất lượng tín dụng.

Như vậy, trong bối cảnh tín dụng tăng tốc, thanh khoản dồi dào và lợi nhuận duy trì tích cực, kỳ vọng kiểm soát nợ xấu toàn ngành về cuối năm 2025 là hoàn toàn có cơ sở.

Dù sự phân hóa giữa các ngân hàng vẫn tồn tại, xu hướng chung đã rõ ràng, nợ xấu đang được “neo chặt” hơn, bao phủ tốt hơn và dịch chuyển về vùng an toàn hơn, tạo nền vững cho hệ thống ngân hàng bước vào năm 2026 với triển vọng ổn định và bền vững hơn./.

Luật hóa xử lý nợ xấu: Khơi thông dòng vốn, bảo vệ hệ thống tín dụng Các chuyên gia đánh giá khi nợ xấu được kiểm soát, dòng vốn sẽ luân chuyển thông suốt, tạo lợi ích cho doanh nghiệp, ngân hàng và nền kinh tế.