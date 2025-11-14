Ông Vũ Văn Tiền trở lại đảm nhận Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBANK

Ngày 14/11/2025, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) đã ban hành các Nghị quyết điều chỉnh các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành.

Theo đó ông Vũ Văn Tiền đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Đào Mạnh Kháng là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị ABBANK cũng thống nhất và thông qua kế hoạch thay đổi nhân sự đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, nhằm phù hợp với giai đoạn phát triển mới của Ngân hàng. Theo đó, ông Phạm Duy Hiếu thôi đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc ABBANK theo nguyện vọng cá nhân và tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng trong vai trò thành viên Ủy ban nhân sự và Ủy ban chiến lược phát triển bền vững (ESG).

Ông Hiếu sẽ tập trung vào công tác đào tạo, huấn luyện đội ngũ, phát triển quan hệ cộng đồng, đối tác hệ sinh thái Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) phù hợp với chiến lược của ngân hàng.

Ông Lê Mạnh Hùng, sinh năm 1979 được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc và giao đảm nhận nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBANK kể từ ngày 14/11/2025.

Ông Lê Mạnh Hùng đã có hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước đó, ông Hùng đảm nhận chức danh thành viên Ban điều hành kiêm Giám đốc Khối ngân hàng bán buôn ABBANK từ năm 2017.

Việc kiện toàn cơ cấu nhân sự cấp cao được thực hiện phù hợp với quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024 và Điều lệ ABBANK.

Phát biểu về quyết định nhân sự mới, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị chia sẻ: “Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo lần này nằm trong chiến lược phát triển của ABBANK, hướng tới nâng cao vị thế, tăng cường nguồn lực quản trị chiến lược, bảo đảm đạt được các mục tiêu phát triển trong các năm tiếp theo, nâng cao năng lực bộ máy và sự đoàn kết, đồng lòng của đội ngũ. Xây dựng văn hoá và gia tăng chính sách đãi ngộ xứng đáng cho cán bộ nhân viên tương xứng với hiệu quả hoạt động. Với tinh thần đồng hành, trách nhiệm và cống hiến, chúng tôi tin tưởng ABBANK sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, kiến tạo giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và cán bộ nhân viên.”

Trong 10 tháng qua lợi nhuận trước thuế lũy kế của ABBANK đạt hơn 3.000 tỷ đồng, hoàn thành 167% kế hoạch năm; ABBANK cũng thực hiện tối ưu doanh thu đi kèm với kiếm soát chi phí hoạt động hiệu quả, đưa mức tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của ngân hàng về dưới 30% tính đến cuối tháng 10/2025.

Cùng với đó, ABBANK đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.600 tỷ đồng. Ngân hàng đang triển khai các khâu xin cấp phép cuối cùng để triển khai lộ trình tăng vốn, dự kiến trong đầu năm 2026./.

