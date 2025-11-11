ABBANK giảm lãi suất cho vay đến 2,8% tiếp sức khách hàng phục hồi sau bão

Hàng loạt đợt bão lũ lớn liên tiếp trong năm 2025 đã gây ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của người dân tại nhiều tỉnh/thành cả nước. Hưởng ứng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục hậu quả thiên tai, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) thông báo triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay lên đến dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có khoản vay hiện hữu tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Cụ thể, khách hàng cá nhân có các khoản vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn sẽ được giảm tối đa 0,75%/năm trong toàn bộ thời gian còn lại của khoản vay; đối với các khoản vay trung dài hạn như vay mua bất động sản, vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, vay mua ôtô, vay sản xuất kinh doanh trung dài hạn… khách hàng được hỗ trợ giảm lãi suất tới 2,8%/năm.

Đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, ABBANK đã và đang tiến hành rà soát, thống kê danh mục khách hàng bị ảnh hưởng tại từng khu vực để đưa ra các phương án hỗ trợ phù hợp, đảm bảo đồng hành kịp thời và đúng nhu cầu của từng doanh nghiệp. Theo đó, ABBANK sẽ áp dụng giảm tối đa 1,5%/năm trong 3 tháng đối với các khoản vay ngắn hạn và 6 tháng đối với các khoản vay trung dài hạn.

Ông Phạm Duy Hiếu - Tổng Giám đốc ABBANK chia sẻ: “Chúng tôi thấu hiểu những thiệt hại và khó khăn mà khách hàng phải đối mặt sau hàng loạt đợt bão lũ lớn vừa qua. Thông qua chính sách hỗ trợ lãi suất này, ABBANK mong muốn san sẻ phần nào gánh nặng tài chính, giúp khách hàng có thêm nguồn lực để có thể nhanh chóng phục hồi và ổn định đời sống, tiếp tục góp phần phát triển kinh tế địa phương.”

Bên cạnh chương trình hỗ trợ về lãi suất dành cho các khách hàng tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ABBANK vẫn tiếp tục triển khai nhiều gói vay ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ, như vay sản xuất kinh doanh, vay mua nhà, mua xe, vay dành cho đối tượng ưu tiên (cán bộ công chức, viên chức, giáo viên, bác sĩ…) với lãi suất cạnh tranh và thủ tục linh hoạt, nhanh gọn.

Thông qua các chính sách thiết thực, ABBANK không chỉ khẳng định cam kết lấy khách hàng làm trọng tâm, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng cộng đồng, đóng góp vào mục tiêu kiến tạo một nền tài chính nhân văn và phát triển bền vững./.

