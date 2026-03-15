Điện Kremlin: Các cuộc đàm phán về Ukraine tạm dừng

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, ngày 15/3 cho biết các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề Ukraine đang phải tạm dừng do Mỹ tập trung vào những ưu tiên khác.



Trả lời phỏng vấn báo Financial Times của Anh, ông Peskov cho rằng tiến trình thảo luận bị gián đoạn là điều “có thể hiểu được” trong bối cảnh chiến sự leo thang nguy hiểm ở Trung Đông.

Theo ông, Nga vẫn để ngỏ khả năng đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cho biết tình hình trên thực địa đang diễn biến thuận lợi cho Moskva.



Trước đó 2 hôm, hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời ông Peskov cho biết Moskva hy vọng vòng đàm phán 3 bên mới về vấn đề Ukraine sẽ sớm được tổ chức.

Lúc đó, chưa có thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm, nhưng theo lời của người phát ngôn Điện Kremlin, Nga đánh giá cao thiện chí của Mỹ trong vai trò trung gian thúc đẩy giải pháp hòa bình.



Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lo ngại về việc chiến sự ở Trung Đông có thể khiến Mỹ giảm bớt chú ý đối với cuộc xung đột tại Ukraine.

Phát biểu với báo giới ngày 14/3, ông Zelensky bày tỏ mong muốn Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ để giải quyết xung đột tại Ukraine và Kiev sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cũng như công nghệ về thiết bị bay không người lái để hỗ trợ Mỹ cùng các đồng minh ở khu vực Trung Đông./.

