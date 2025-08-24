Mỹ ủng hộ đảm bảo chủ quyền, Phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine

Ngày 24/8, trong thông điệp chúc mừng nhân dịp Quốc khánh Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington tin tưởng và hy vọng tiến trình đàm phán hòa bình cho Ukraine sẽ đảm bảo chủ quyền của nước này.

Trong thông điệp được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Rubio viết: “Chúng tôi tin tưởng vào một thỏa thuận đàm phán có thể bảo đảm chủ quyền của Ukraine, đảm bảo an ninh lâu dài cho nước này và hướng tới một nền hòa bình bền vững,”

Thông điệp được đưa ra sau hàng loạt nỗ lực ngoại giao gần đây nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua giữa Nga và Ukraine.

Hôm 15/8 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp tại Anchorage, bang Alaska.

Sau đó 3 ngày, Tổng thống Trump có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng. Kết thúc cuộc gặp, Tổng thống Trump điện đàm với Tổng thống Putin để thảo luận tiếp về tiến trình hòa bình.

Ngày 16/8/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) đã có những đánh giá tích cực về kết quả hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump (phải) tại Alaska. Phát biểu trong cuộc họp tại Điện Kremlin, ông Putin nêu rõ: “Tôi muốn nhấn mạnh ngay rằng hội nghị này là kịp thời và rất hữu ích” và "việc loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của xung đột phải là nền tảng cho một thỏa thuận." (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã nhất trí rằng phái đoàn Nga và Ukraine cần tiếp tục đàm phán trực tiếp và hai bên nên thảo luận về khả năng nâng cấp đại diện tham gia đối thoại.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Na Uy cho biết nước này và Đức sẽ tài trợ mua 2 hệ thống phòng không Patriot kèm theo tên lửa để cung cấp cho Ukraine.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Nga đã nhiều lần cảnh báo việc các nước phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine sẽ cản trở tiến trình giải quyết xung đột và khiến các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trở thành một bên trong cuộc xung đột với Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo mọi lô hàng vũ khí gửi tới Ukraine đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Trong diễn biến khác, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 24/8 cho biết đã nắm được thông tin về vụ cháy máy biến áp tại nhà máy điện hạt nhân Kursk ở miền Tây nước Nga, do hoạt động quân sự.

Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh cần phải bảo vệ các cơ sở hạt nhân mọi lúc, mọi nơi.

Theo thông tin trước đó từ nhà máy, một máy biến áp đã bị cháy sau vụ tập kích bằng thiết bị bay không người lái nhưng không ảnh hưởng đến khu vực có hạt nhân. Môi trường tại nhà máy và các khu vực xung quanh vẫn trong hệ số an toàn./.

