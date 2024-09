Nghệ An: Đánh sập ổ nhóm đánh bạc hơn 250 tỷ đồng

Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ. (Nguồn: Công An Nghệ An)

Chiều 5/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch hơn 10 triệu USD (tương đương hơn 250 tỷ đồng), bắt giữ 17 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, thu giữ nhiều siêu xe.

Ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên website “Lokichi.com” có máy chủ đặt tại nước ngoài. Tại Việt Nam, đường dây đánh bạc trên do Trần Vũ Toàn (34 tuổi, trú quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Đình Khởi (30 tuổi, trú huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) cầm đầu.

Các đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây sẽ dự đoán xu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo. Để thu hút nhiều người chơi, các đối tượng thường xuyên chụp ảnh, mua sắm xe sang, hàng hiệu, đi du lịch nhiều nơi...

Sau thời gian theo dõi, trong 2 ngày (29-30/8/2024), Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ 17 đối tượng (gồm 10 nam, 7 nữ, độ tuổi từ 21 đến 42) tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại Nghệ An, Cơ quan Công an bắt giữ 4 đối tượng gồm Hoàng Thị Hoa (sinh năm 1982) và Trần Thị Xuân (sinh năm 1987) cùng trú thành phố Vinh; Trịnh Xuân Đức (sinh năm 2001), trú huyện Nghi Lộc và Hoàng Thị Thu Trang (sinh năm 1987), trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Cơ quan Công an thu và tạm giữ nhiều tang vật, gồm: 5 siêu xe; 20 điện thoại cảm ứng; 1 bộ máy tính bàn. Bước đầu xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trực tuyến từ diễn đàn Lokichi lên tới hơn 10 triệu USD (tương đương hơn 250 tỷ đồng).

Để kịp thời biểu dương, ghi nhận, động viên các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc phá thành công chuyên án đánh bạc trực tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ trao thưởng đột xuất cho Ban Chuyên án./.

