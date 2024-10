Bến Tre: Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc quy mô hơn 1.800 tỷ đồng

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng liên quan đến vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/10, Công an tỉnh Bến Tre thông tin đơn vị vừa phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 1.800 tỷ đồng.

Đường dây này do các đối tượng Ngô Anh Khoa, Võ Vũ Lam và Nguyễn Minh Thới cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 12 đối tượng về tội "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" theo Điều 321 và 322 Bộ Luật Hình sự, đồng thời tiếp tục làm việc với hơn 60 đối tượng có liên quan ở thành phố Bến Tre, các huyện Giồng Trôm, Châu Thành, Mỏ Cày Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website: "Sbobet.com," "Ibet," "Viva88," "SV388" từ cuối năm 2023 đến nay qua phân cấp gần 30 đại lý và hàng trăm tài khoản tham gia đánh bạc, tổng số tiền giao dịch là hơn 1.800 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ 1,8 tỷ đồng tiền mặt, nhiều nhẫn, bông tai, kim loại miếng (màu vàng), máy xách tay, iPad, điện thoại, đao kiếm, nhiều đồ vật khác.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với quy mô lớn, liên quan đến nhiều địa phương. Số lượng tham gia lên đến hàng trăm người, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng lợi dụng triệt để phương tiện, thiết bị công nghệ cao, ứng dụng, phần mềm, mạng xã hội do nước ngoài cung cấp, "sim rác," tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện hành vi vi phạm, đối phó với cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang xác minh, mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

