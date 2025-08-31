Đắk Lắk: Triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô lớn do 2 phụ nữ cầm đầu

Ngày 31/8, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cơ quan này đã triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn hoạt động tinh vi, chỉ trong 3 tháng với số tiền giao dịch đánh bạc lên đến hơn 45 tỷ đồng.

Qua công tác nghiệp vụ, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô rất lớn. Đường dây này quy tụ rất nhiều con bạc tại nhiều địa phương của Đắk Lắk.

Sau nhiều ngày trinh sát, nắm chắc quy luật hoạt động, ngày 27/8, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 50 cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng công an nhiều xã trên địa bàn tỉnh triển khai 15 tổ công tác đồng loạt bắt, khám xét nơi ở của 15 đối tượng.

Qua khám xét, Công an đã tạm giữ hơn 200 triệu đồng, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Qua điều tra ban đầu, cầm đầu đường dây đánh bạc này là Đặng Thị Lệ Quốc (38 tuổi) và Trần Thị Mỹ Dung (52 tuổi) cùng trú tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Qua khai nhận, từ tháng 6/2025, các đối tượng trên đã sử dụng điện thoại di động để nhận số đề của con bạc và chuyển cho nhà cái để hưởng lợi hoa hồng hoặc trực tiếp cược thắng thua với khách ghi số đề.

Các đối tượng còn sử dụng tài khoản cá cược trên mạng Internet để trực tiếp tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng chỉ nhắn tin qua các tài khoản mạng xã hội như: Viber, zalo, telegram, facebook…để nhận và chuyển số đề.

Đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền Bắc, miền Trung và miền Nam để thắng thua với các con bạc. Sau khi có kết quả thắng thua, tất cả các tin nhắn đều được xóa. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng trong đường dây giao dịch đánh bạc mỗi ngày khoảng 500 triệu đồng. Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

